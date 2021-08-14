Большой концерт на "Олимпийском" и военный парад: как Киев отметит День независимости (программа мероприятий)

Совсем скоро украинцы будут отмечать, пожалуй, самый главный праздник для всей страны - День независимости Украины. Самые масштабные мероприятия по этому случаю, конечно же, состоятся в Киеве. Киевлян и гостей столицы ждет масштабный военный парад, праздничный концерт на "Олимпийском" и многое другое. "Телеграф" расскажет, куда пойти и что посмотреть на День независимости в этом году.
Отметим, что праздничные выходные продлятся с субботы 21 августа по вторник 24 августа. Согласно заключению Минфина, на праздничные мероприятия понадобится более 5 миллиардов гривен.
фото "Украинская правда"
Итак, за неделю до Дня Независимости впервые в истории в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика. С 16 августа все желающие смогут увидеть в Софийском соборе памятку права, демонстрирующую многовековую историю украинской государственности.
22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году: участников боевых действий на Донбассе, ветеранов, добровольцев, медиков и волонтеров.
фото "Украинская правда"
Когда: утро 24 августа
Где: улица Крещатик
Военный парад к 30-летию независимости Украины традиционно проведут на Крещатике 24 августа. В этом году на центральную улицу города выйдут более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. Всего на Крещатике будет три колоны: пешая, воздушная и механизированная.
Когда: 24 августа, 14:00
Где: река Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом
Также в этом году на День независимости состоится речной парад. В нем примут участие катера Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы.
От ВСУ будут участвовать три малых бронированных артиллерийских катера Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово. Ожидается, что из Одессы и Очакова катера выйдут в конце этой недели. Также будут две 11-метровые лодки Willard и две семиметровые лодки Willard.
Когда: 24 августа, 17:00
Где: Площадь Конституции
В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на Площади Конституции состоится концерт обладателя "Грэмми" итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Выступление будет сопровождать Национальный Симфонический Оркестр Украины. Концерт пройдет 24 августа в 17:00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца).
Кроме того, на День независимости в Киеве пройдет большой концерт на стадионе "Олимпийский" с участием украинских звезд.
Когда: 24 августа, 18:00
Где: НСК Олимпийский, улица Большая Васильковская, 55
Концерт "День рождения страны" начнется в 18:00, 24 августа на НСК "Олимпийский". В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
Полный список участников:
Напомним, что вокруг группы Green Grey и концерте на День независимости Украины не утихает скандал. Артистам отказали в участии в сборном концерте. В группе заявили, что причиной стали их песни на русском языке, которые "не вписались в концепцию".
В Офисе президента же говорят, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он нелестно высказывается о языковом законе.
Впоследствии музыканты запланировали провести сольный концерт группы 24 августа, но и его организаторы отменили.