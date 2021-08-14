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Большой концерт на "Олимпийском" и военный парад: как Киев отметит День независимости (программа мероприятий)

Большой концерт на "Олимпийском" и военный парад: как Киев отметит День независимости (программа мероприятий)
08:07 Сегодня Телеграф фото "Украинская правда"

Совсем скоро украинцы будут отмечать, пожалуй, самый главный праздник для всей страны - День независимости Украины. Самые масштабные мероприятия по этому случаю, конечно же, состоятся в Киеве. Киевлян и гостей столицы ждет масштабный военный парад, праздничный концерт на "Олимпийском" и многое другое. "Телеграф" расскажет, куда пойти и что посмотреть на День независимости в этом году

Отметим, что праздничные выходные продлятся с субботы 21 августа по вторник 24 августа. Согласно заключению Минфина, на праздничные мероприятия понадобится более 5 миллиардов гривен. 

Конституция Филиппа Орлика

фото "Украинская правда"

Итак, за неделю до Дня Независимости впервые в истории в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика. С 16 августа все желающие смогут увидеть в Софийском соборе памятку права, демонстрирующую многовековую историю украинской государственности.

22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году: участников боевых действий на Донбассе, ветеранов, добровольцев, медиков и волонтеров.

Военный парад на День независимости в Киеве

День независимости Украины

фото "Украинская правда"

Когда: утро 24 августа
Где: улица Крещатик

Военный парад к 30-летию независимости Украины традиционно проведут на Крещатике 24 августа. В этом году на центральную улицу города выйдут более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. Всего на Крещатике будет три колоны: пешая, воздушная и механизированная.

Парад на Днепре

Когда: 24 августа, 14:00
Где: река Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом

Также в этом году на День независимости состоится речной парад. В нем примут участие катера Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы.

От ВСУ будут участвовать три малых бронированных артиллерийских катера Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово. Ожидается, что из Одессы и Очакова катера выйдут в конце этой недели. Также будут две 11-метровые лодки Willard и две семиметровые лодки Willard.

Концерты на День независимости в Киеве

Когда: 24 августа, 17:00
Где: Площадь Конституции

 В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на Площади Конституции состоится концерт обладателя "Грэмми" итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Выступление будет сопровождать Национальный Симфонический Оркестр Украины. Концерт пройдет 24 августа в 17:00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца).

 

Кроме того, на День независимости в Киеве пройдет большой концерт на стадионе "Олимпийский" с участием украинских звезд. 

Когда: 24 августа, 18:00
Где: НСК Олимпийский, улица Большая Васильковская, 55

 Концерт "День рождения страны" начнется в 18:00, 24 августа на НСК "Олимпийский". В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Полный список участников:

    • Сергей Бабкин
    • Ирина Билык
    • Олег Винник
    • "Брати Гадюкіни"
    • Валентин Дитюк
    • Тина Кароль
    • Нина Матвиенко
    • Арсен Mирзоян
    • Наталья Могилевская
    • Людмила Монастырская
    • "Океан Эльзы"
    • Виктор Павлик
    • Тарас Петриненко
    • Оля Полякова
    • Александр Пономарев
    • Потап
    • София Ротару
    • Руслана
    • "СКАЙ"
    • "СКРЯБИН"
    • Кристина Соловий
    • BRUTTO
    • DOROFEEVA
    • DZIDZIO
    • JAMALA
    • KAZKA
    • MONATIK
    • MOZGI
    • Go_A
    • TAYANNA
    • VERKA SERDUCHKA
    • Киевский симфонический оркестр
    • Национальный академический ансамбль им. П. Вирского

Напомним, что вокруг группы Green Grey и концерте на День независимости Украины не утихает скандал. Артистам отказали в участии в сборном концерте. В группе заявили, что причиной стали их песни на русском языке, которые "не вписались в концепцию".

В Офисе президента же говорят, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он нелестно высказывается о языковом законе.

Впоследствии музыканты запланировали провести сольный концерт группы 24 августа, но и его организаторы отменили.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 234

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День Независимости, Концерт в Киеве, Праздники в Украине.
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