Большой концерт на "Олимпийском" и военный парад: как Киев отметит День независимости (программа мероприятий)

Совсем скоро украинцы будут отмечать, пожалуй, самый главный праздник для всей страны - День независимости Украины. Самые масштабные мероприятия по этому случаю, конечно же, состоятся в Киеве. Киевлян и гостей столицы ждет масштабный военный парад, праздничный концерт на "Олимпийском" и многое другое. "Телеграф" расскажет, куда пойти и что посмотреть на День независимости в этом году.

Отметим, что праздничные выходные продлятся с субботы 21 августа по вторник 24 августа. Согласно заключению Минфина, на праздничные мероприятия понадобится более 5 миллиардов гривен.

фото "Украинская правда"

Итак, за неделю до Дня Независимости впервые в истории в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика. С 16 августа все желающие смогут увидеть в Софийском соборе памятку права, демонстрирующую многовековую историю украинской государственности.

22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году: участников боевых действий на Донбассе, ветеранов, добровольцев, медиков и волонтеров.

Военный парад на День независимости в Киеве

фото "Украинская правда"

Когда: утро 24 августа

Где: улица Крещатик

Военный парад к 30-летию независимости Украины традиционно проведут на Крещатике 24 августа. В этом году на центральную улицу города выйдут более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. Всего на Крещатике будет три колоны: пешая, воздушная и механизированная.

Парад на Днепре

Когда: 24 августа, 14:00

Где: река Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом

Также в этом году на День независимости состоится речной парад. В нем примут участие катера Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы.

От ВСУ будут участвовать три малых бронированных артиллерийских катера Бердянск, Никополь и Коростень, а также десантный катер Сватово. Ожидается, что из Одессы и Очакова катера выйдут в конце этой недели. Также будут две 11-метровые лодки Willard и две семиметровые лодки Willard.

Концерты на День независимости в Киеве

Когда: 24 августа, 17:00

Где: Площадь Конституции

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на Площади Конституции состоится концерт обладателя "Грэмми" итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Выступление будет сопровождать Национальный Симфонический Оркестр Украины. Концерт пройдет 24 августа в 17:00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца).

Кроме того, на День независимости в Киеве пройдет большой концерт на стадионе "Олимпийский" с участием украинских звезд.

Когда: 24 августа, 18:00

Где: НСК Олимпийский, улица Большая Васильковская, 55



Концерт "День рождения страны" начнется в 18:00, 24 августа на НСК "Олимпийский". В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Полный список участников:

Сергей Бабкин Ирина Билык Олег Винник "Брати Гадюкіни" Валентин Дитюк Тина Кароль Нина Матвиенко Арсен Mирзоян Наталья Могилевская Людмила Монастырская "Океан Эльзы" Виктор Павлик Тарас Петриненко Оля Полякова Александр Пономарев Потап София Ротару Руслана "СКАЙ" "СКРЯБИН" Кристина Соловий BRUTTO DOROFEEVA DZIDZIO JAMALA KAZKA MONATIK MOZGI Go_A TAYANNA VERKA SERDUCHKA Киевский симфонический оркестр Национальный академический ансамбль им. П. Вирского



Напомним, что вокруг группы Green Grey и концерте на День независимости Украины не утихает скандал. Артистам отказали в участии в сборном концерте. В группе заявили, что причиной стали их песни на русском языке, которые "не вписались в концепцию".

В Офисе президента же говорят, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он нелестно высказывается о языковом законе.

Впоследствии музыканты запланировали провести сольный концерт группы 24 августа, но и его организаторы отменили.