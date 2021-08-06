"Возвращение в "совок": Green Grey отреагировали на отмену их концерта на День независимости

После того, как организаторы концерта ко Дню Независимости, на который было выделено более пяти миллиардов гривен, отменили выступление скандальной украинской рок-группы Green Grey, второй концерт музыкального коллектива в тот же день на крыше ЦУМа в Киеве был отменен культурным агентством Svitlo Concert в четверг, 5 августа.

Организаторы объяснили в Facebook, что дали согласие на концерт тогда, когда не знали о скандале вокруг группы.

На следующий день музыканты в Инстаграме прокомментировали решение сотрудников концертного агентства. По словам артистов, Svitlo Concert сами предложили эту локацию для выступления, а затем отказались якобы из-за "позиции организаторов ЦУМа".

"Back in USSR!! Возвращение в "совок"!! Вчера организаторы отменили наш концерт на крыше ЦУМ. Объясняют своё решение ... "ой мы не знали"... речь идёт о скандале с праздничным концертом на Дня Независимости...", - написали рок-музыканты.

Артисты считают, что их выступление на День Независимости невыгодно самой власти.

Напомним, что вокалист группы Андрей Яценко обвинил ОП в дискриминации из-за песни на русском языке. Позже музыкант нарвался на критику украинцев, которые предложили группе спеть на родном языке.