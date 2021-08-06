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"Возвращение в "совок": Green Grey отреагировали на отмену их концерта на День независимости

"Возвращение в "совок": Green Grey отреагировали на отмену их концерта на День независимости
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram Green Grey

После того, как организаторы концерта ко Дню Независимости, на который было выделено более пяти миллиардов гривен, отменили выступление скандальной украинской рок-группы Green Grey, второй концерт музыкального коллектива в тот же день на крыше ЦУМа в Киеве был отменен культурным агентством Svitlo Concert в четверг, 5 августа.

Организаторы объяснили в Facebook, что дали согласие на концерт тогда, когда не знали о скандале вокруг группы.

грин грей

На следующий день музыканты в Инстаграме прокомментировали решение сотрудников концертного агентства. По словам артистов, Svitlo Concert сами предложили эту локацию для выступления, а затем отказались якобы из-за "позиции организаторов ЦУМа".

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"Back in USSR!! Возвращение в "совок"!! Вчера организаторы отменили наш концерт на крыше ЦУМ. Объясняют своё решение ... "ой мы не знали"... речь идёт о скандале с праздничным концертом на Дня Независимости...", - написали рок-музыканты.

Green Grey Дизель и Марик

Артисты считают, что их выступление на День Независимости невыгодно самой власти.

Green Grey ЦУМ

Green Grey ЦУМ

Напомним, что вокалист группы Андрей Яценко обвинил ОП в дискриминации из-за песни на русском языке. Позже музыкант нарвался на критику украинцев, которые предложили группе спеть на родном языке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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ЦУМ, Green Grey, Концерти.
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