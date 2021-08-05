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Режиссер концерта ко Дню Независимости впервые рассказала, почему убрали Green Grey

Режиссер концерта ко Дню Независимости впервые рассказала, почему убрали Green Grey
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram murik_greengrey

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик впервые прокомментировала, почему группу Green Grey убрали из праздничного мероприятия, на организацию которого было выделено более пяти миллиардов гривен.

В интервью kp.ua украинский клипмейкер сказала, что с музыкантами Андреем Яценко (Diezel) и Дмитрием Муравицким (Murik) действительно шли переговоры об участии, но все свернули после того, как Муравицким было опубликовано видео с "рыганием" на языковой закон.

"И проблема не в том, что он высказал свое недовольство. Мы живем в свободной стране, свободны в выражениях своих мыслей, только не надо путать свободу слова с бескультурным фактом того, как это было выражено. Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути", - рассказала Царик.

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В свое время клипмейкер работала с группой и сняла и для них клип на песню "Солнце и луна", поэтому она была шокирована поведением Муравицкого.

"Это было потрясением, честно вам скажу. И очень неприятно лично для меня, потому что с группой Green Grey меня связывает большая любовь. У нас очень много артистов высказывают свое недовольство по тому или иному поводу. Но никто никого за это никогда не наказывает. Поэтому еще раз повторю: проблема не в песне на русском языке", - пояснила Царик.

Напомним, что вокалист группы Андрей Яценко обвинил ОП в дискриминации из-за песни на русском языке. Позже музыкант нарвался на критику украинцев, которые предложили группе спеть на родном языке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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День Независимости, Концерты, Катя Царик, Green Grey.
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