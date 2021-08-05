Режиссер концерта ко Дню Независимости впервые рассказала, почему убрали Green Grey

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик впервые прокомментировала, почему группу Green Grey убрали из праздничного мероприятия, на организацию которого было выделено более пяти миллиардов гривен.

В интервью kp.ua украинский клипмейкер сказала, что с музыкантами Андреем Яценко (Diezel) и Дмитрием Муравицким (Murik) действительно шли переговоры об участии, но все свернули после того, как Муравицким было опубликовано видео с "рыганием" на языковой закон.

"И проблема не в том, что он высказал свое недовольство. Мы живем в свободной стране, свободны в выражениях своих мыслей, только не надо путать свободу слова с бескультурным фактом того, как это было выражено. Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути", - рассказала Царик.

В свое время клипмейкер работала с группой и сняла и для них клип на песню "Солнце и луна", поэтому она была шокирована поведением Муравицкого.

"Это было потрясением, честно вам скажу. И очень неприятно лично для меня, потому что с группой Green Grey меня связывает большая любовь. У нас очень много артистов высказывают свое недовольство по тому или иному поводу. Но никто никого за это никогда не наказывает. Поэтому еще раз повторю: проблема не в песне на русском языке", - пояснила Царик.

Напомним, что вокалист группы Андрей Яценко обвинил ОП в дискриминации из-за песни на русском языке. Позже музыкант нарвался на критику украинцев, которые предложили группе спеть на родном языке.