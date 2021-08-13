Длинные выходные в августе: в какие даты будем отдыхать 4 дня подряд

Украинцев в августе ждет длинный уик-енд. На День независимости мы будем отдыхать сразу четыре дня подряд.

Так, в 2021 году государственный праздник День Независимости Украины, 24 августа, выпадает на вторник. В связи с этим правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем. Таким образом отдыхать украинцы будут с 21 августа по 24 августа, то есть с субботы по вторник.

При этом рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа. Всего в августе этого года в Украине будет 21 рабочий день и 10 выходных.

Календарь выходных и праздничных дней в августе

Как сообщал "Телеграф", в этом году празднование Дня независимости будет длиться три дня: программа будет насыщена различными событиями, некоторые из которых пройдут в Украине впервые.

В Киеве вчера местные жители могли наблюдать часть авиашоу к Дню Независимости Украины немного раньше положенного - над городом летали самолеты. Как стало известно - эти полеты были репетицией.