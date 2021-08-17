Уцелела детская машинка и автомат с газировкой. Эксклюзивные фото последствий разноса советских декораций в центре Киева

Деревянные обломки конструкций разбросаны по всей аллее

В центре Киева на улице Институтской, где активисты во вторник, 17 августа, разнесли "советскую" инсталляцию, ситуация уже поутихла. На Аллее Героев Небесной Сотни разбросаны части декораций, уцелели лишь автоматы с газировкой и детская машинка.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, от импровизированных "хрущевок" остались лишь деревянные обломки, разбросанные по всей аллее. Остатки конструкций разбирают организаторы.

На месте присутствуют правоохранители и несколько журналистов.

Примечательно, что макеты автоматов с газировкой по 3 копейки, из-за которых в сети вспыхнул настоящий скандал, так и остались целыми и невредимыми. Также активисты не тронули синюю детскую машинку.

Фото: Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе Президента снос инсталляций назвали "следствием манипуляций". Также спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что конструкции не перекрывали мемориал Героям Небесной Сотни, а были лишь временным элементом для телетрансляции ко Дню Независимости.