Уцелела детская машинка и автомат с газировкой. Эксклюзивные фото последствий разноса советских декораций в центре Киева
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Деревянные обломки конструкций разбросаны по всей аллее
В центре Киева на улице Институтской, где активисты во вторник, 17 августа, разнесли "советскую" инсталляцию, ситуация уже поутихла. На Аллее Героев Небесной Сотни разбросаны части декораций, уцелели лишь автоматы с газировкой и детская машинка.
Об этом сообщает собственный корреспондент "Телеграфа" с места событий.
Так, от импровизированных "хрущевок" остались лишь деревянные обломки, разбросанные по всей аллее. Остатки конструкций разбирают организаторы.
На месте присутствуют правоохранители и несколько журналистов.
Примечательно, что макеты автоматов с газировкой по 3 копейки, из-за которых в сети вспыхнул настоящий скандал, так и остались целыми и невредимыми. Также активисты не тронули синюю детскую машинку.
Фото: Ян Доброносов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе Президента снос инсталляций назвали "следствием манипуляций". Также спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что конструкции не перекрывали мемориал Героям Небесной Сотни, а были лишь временным элементом для телетрансляции ко Дню Независимости.
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