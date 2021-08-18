Укр

Тараканы, студенты и разбитая сантехника — что происходит в общежитии НАУ (фото, отзывы, цены)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Тараканы, студенты и разбитая сантехника — что происходит в общежитии НАУ (фото, отзывы, цены) Новость обновлена 18 августа 2021, 08:22
Условия в комнате общежития №11 НАУ

Студентов шокировало состояние общежития №11 Национального авиационного университета

Скоро начало нового учебного года и студенты столичных вузов собираются в общежития. В сети появились фото, которые показывают шокирующие условия проживания в общежитии №11 Национального авиационного университета на улице Нежинской, 29д.

Фото разместил Телеграмм-паблик "Киев без цензуры".

На них видно состояние комнат, разбитую сантехнику и оголенные провода электричества. Умываться студентам придется заглядывая в разбитое зеркало, а со стен осыпается штукатурка. За такое "удовольствие" студентам приходится платить 520 грн в месяц.

По информации СМИ, ремонта в общежитии не было уже 35 лет. Также когда его сделают неизвестно. Состояние комнат улучшают сами студенты — в комментариях к фото в соцсетях отмечают, что при заезде в общежитие большинство приводит комнаты в порядок. Но состояние самого здания неудовлетворительное.

Всего в общежитии 256 комнат в которые расселяют от двух до четырех человек. Средняя оценка из 300 — 2,9 баллов из 5. Рейтинг добавили голоса за "добрых вахтерш". Жители отмечают — здание сыплется, а рядом со студентами живет множество тараканов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве разломали инсталляцию с "советским прошлым".

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