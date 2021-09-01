Стіни сипляться, сантехніка зламана: студенти НАУ після звинувачень у брехні показали нові фото розрухи у гуртожитках

Студенти НАУ поділилися новими фотографіями з гуртожитку

У серпні навколо Національного авіаційного університету розгорівся скандал через жахливий стан їх гуртожитків для студентів — на тлі розбитої сантехніки і облуплених стін повсюдно повзали таргани. Після опублікованих кадрів керівництво університету звинуватило студентів у брехні і заявило, що фото старі, а інформація не відповідає дійсності. Однак, "неугодні" студенти вирішили не здаватися і довести, що умови їх проживання в гуртожитках залишають бажати кращого.

Новими кадрами з гуртожитку №11 НАУ на вулиці Ніжинській, 29д студенти поділилися з виданням "РБК-Україна".

Як кажуть студенти, які проживають в цьому гуртожитку, після публікації попередніх фото їх звинуватили у брехні на всю країну, а голова студради заявив, що практично всі блоки у них з ремонтом.

Після цих слів мешканці гуртожитку №11 на вулиці Ніжинській вирішили йти до кінця і зробили нові фото, але вже з датою, щоб ніхто не міг звинуватити їх у поширенні брехливої інформації.

Ось в яких умовах живуть студенти Національного авіаційного університету України:

Відзначимо, що гуртожиток має 256 кімнат, в які селять по дві, три або чотири людини. Проживання тут обійдеться кожному студенту у 520 грн за місяць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії студент жорстоко вбив 14-річну дівчинку за відмову від поцілунку.