Стены сыпятся, сантехника сломана: студенты НАУ после обвинений во лжи показали новые фото разрухи в общежитиях

Студенты НАУ поделились новыми фотографиями с общежития

В августе вокруг Национального авиационного университета разгорелся скандал из-за ужасающего состояния их общежитий для студентов — на фоне разбитой сантехники и облупленных стен повсеместно ползали тараканы. После опубликованных кадров руководство университета обвинило студентов во лжи и заявило, что фото старые, а информация не соответствует действительности. Однако, "неугодные" студенты решили не сдаваться и доказать, что условия их проживания в общежитиях оставляют желать лучшего.

Новыми кадрами из общежития №11 НАУ на улице Нежинской, 29д студенты поделились с изданием "РБК-Украина".

Как говорят студенты, проживающие в этом общежитии, после публикации предыдущих фото их обвинили во лжи на всю страну, а глава студрады заявил, что практически все блоки у них с ремонтом.

После этих слов проживающие в общежитии №11 на улице Нежинской решили идти до конца и сделали новые фото, но уже с датой, чтобы никто не мог обвинить их в распространении лживой информации.

Вот в каких условиях живут студенты Национального авиационного университета Украины:

Отметим, что общежитие имеет 256 комнат, в которые селят по два, три или четыре человека. Проживание здесь обойдется каждому студенту в 520 грн за месяц.

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