Студент убил девочку-подростка за отказ в поцелуе: подробности жуткой истории

В поселке Мокшан Пензенской области (Россия) 17-летний студент убил 14-летнюю девочку.

Деталями истории делится телеграм-канал LifeShot.

Группа молодежи в возрасте от 14 до 22 лет сначала отдыхала в парке, а когда настало время расходиться убийца вызвался сопроводить знакомую 15-летнюю девочку, по отношению к которой проявлял знаки внимания, домой. Будущая жертва студента также пошла с ними, так как ей было по пути.

Затем пара решила поболтать наедине, а 14-летняя девочка отправилась одна домой.

Проводив свою "возлюбленную" домой, убийца решил "подкатить" и к ее подруге, а потому догнал ее и попытался получить от нее поцелуй, но та отказала. После этого студент ударил ее по голове, отчего девочка потеряла сознание.

Этого ему показалось мало, потому он взял лежащую неподалеку доску, положил ее на голову жертве и прыгнул несколько раз. После этого он разбил бутылку и нанес школьнице многочисленные порезы.

Убийцу нашли сразу после обнаружения тела жертвы, он сидел в кустах неподалеку.

Очевидцы утверждают, что девочка после убийства была раздета, однако сам парень попытку изнасилования отвергает.

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