Російський чиновник вирішив перевірити будівництво школи - його зустрів один п'яний сторож (відео)

Будівельників на об’єкті губернатор не знайшов.

У Приморському краї Росії — скандал з будівництвом школи-саду в смт Волчанець. Губернатор Олег Кожемяко вирішив перевірити — як йде будівництво об’єкта, який повинні здати до кінця року. Але замість киплячої роботи застав тільки сторожа, який ледь стоїть на ногах від сп’яніння.

Відео візиту опублікував телеграм-канал регіонального інформагентства.

На ньому видно, як сторож в спробі відчинити ворота перед високопоставленим гостем спочатку заплутався в замку, а потім взагалі впав.

У своє виправдання заявив, що у нього вихідний.

При цьому сторож розповідав, що робота йде, але губернатор не знайшов на об’єкті жодного будівельника. У підсумку на відео потрапив його дзвінок підлеглим із зазначенням заявити на підрядника в федеральну антимонопольну службу.

Про подальшу долю єдиного "працівника" будівництва нічого не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії в Підмосков’ї вибухнув житловий будинок — є численні жертви, в тому числі і діти. Попередня причина — вибух газу в трубах, який фактично зруйнував другий і третій поверхи.