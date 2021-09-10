Российский чиновник решил проверить строительство школы - его встретил один пьяный сторож (видео)

Строителей на объекте губернатор не нашел.

В Приморском крае России — скандал со строительством школы-сада в пгт Волчанец. Губернатор Олег Кожемяко решил проверить — как идет строительство объекта, который должны сдать к концу года. Но вместо кипящей работы застал только сторожа, который едва стоит на ногах от опьянения.

Видео визита опубликовал телеграм-канал регионального информагентства.

На нем видно, как сторож в попытке распахнуть ворота перед высокопоставленным гостем сначала запутался в замке, а затем вообще упал.

В свое оправдание заявил, что у него выходной.

При этом сторож рассказывал, что работа идет, но губернатор не нашел на объекте ни одного строителя. В итоге на видео попал его звонок подчиненным с указанием заявить на подрядчика в федеральную антимонопольную службу.

О дальнейшей судьбе единственного "работника" стройки ничего не известно.

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