Укр

В России взрыв уничтожил несколько этажей девятиэтажки: пострадали дети, вместо квартир остались "дыры" (фото, видео)

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Маленькая девочка оказалась на краю разрушенной квартиры на третьем этаже, ее сняли с высоты спасатели Новость обновлена 08 сентября 2021, 09:43
Маленькая девочка оказалась на краю разрушенной квартиры на третьем этаже, ее сняли с высоты спасатели

В результате ЧП пострадало, как минимум, 7 человек, однако спасательная операция еще продолжается

В среду, 8 сентября, в 6:55 утра в российском Подмосковье — в городе Ногинск — произошел взрыв в жилом 9-этажном доме. В результате ЧП обрушились второй и третий этажи, а от некоторых квартир ничего не осталось.

Как передают росСМИ, в доме взорвалась газовоздушная смесь в трубах. На место выехали более 60 спасателей и 24 единицы техники, ведь под обломками дома были люди. 

На момент выхода новости известно о семерых пострадавших, среди которых — дети 5 и 11 лет.

Кроме того, сеть взбудоражили кадры спасения маленькой девочки, которая оказалась на краю обломков квартиры, которую полностью разрушила взрывная волна. По информации местных Телеграмм-каналов, малышку госпитализировали, однако ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас на месте работают эксперты, которые изучают риск дальнейшего обрушения дома, который оцепили военные.

Напомним, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки. Там обнаружили тело 51-летнего мужчины, у которого взорвалась граната в руках.

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