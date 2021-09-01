На Прикарпатье в многоэтажке взорвалась граната, есть жертва (фото)

Жертвой взрыва стал 51-летний мужчина

В городе Калуш Ивано-Франковской области вечером во вторник, 31 августа, произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки. Там обнаружили тело 51-летнего мужчины.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщает полиция региона в Facebook.

Отмечается, что правоохранителям позвонил мужчина, который обнаружил в квартире собственного сына с телесными повреждениями. По приезду выяснилось, что около 16:00 в доме прогремел взрыв, однако правоохранителей не вызвали. А уже в 20:15 в одной из квартир нашли тело 51-летнего мужчины.

По предварительным данным, мужчина скончался в результате взрыва гранаты. На месте нашли остатки взрывного устройства.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией — несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.

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Напомним, как сообщал "Телеграф", в Закарпатской области неделей ранее произошел взрыв на автозаправке. Пострадали два человека.