На Прикарпатье в многоэтажке взорвалась граната, есть жертва (фото)
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Жертвой взрыва стал 51-летний мужчина
В городе Калуш Ивано-Франковской области вечером во вторник, 31 августа, произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки. Там обнаружили тело 51-летнего мужчины.
Об этом в среду, 1 сентября, сообщает полиция региона в Facebook.
Отмечается, что правоохранителям позвонил мужчина, который обнаружил в квартире собственного сына с телесными повреждениями. По приезду выяснилось, что около 16:00 в доме прогремел взрыв, однако правоохранителей не вызвали. А уже в 20:15 в одной из квартир нашли тело 51-летнего мужчины.
По предварительным данным, мужчина скончался в результате взрыва гранаты. На месте нашли остатки взрывного устройства.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией — несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.
Напомним, как сообщал "Телеграф", в Закарпатской области неделей ранее произошел взрыв на автозаправке. Пострадали два человека.
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