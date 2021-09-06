В Бердянске женщина вскрыла себе вены и устроила взрыв: в квартире был 6-летний ребенок (фото)

У женщины, которая совершила двойную попытку самоубийства, ранее были проблемы с психикой

В Бердянске в ночь на 6 сентября 37-летняя женщина совершила двойную попытку суицида — вскрыла себе вены и оставила открытыми газовые конфорки, в результате чего произошел взрыв. В квартире в это время находился 6-летний ребенок.

Как сообщили "Телеграфу" в облуправлении Нацполиции, ЧП произошло около 3:00 ночи в квартире на первом этаже жилого дома по ул. Свободы.

Сначала женщина вскрыла себе вены, а после решила отравиться газом, невзирая на то, что дома спал ее 6-летний сын. В результате, прогремел взрыв, которым выбило стекла и двери. Прибывшие на место медики оказали первую помощь и установили, что угрозы для жизни матери и ребенка, к счастью, нет.

В полиции говорят, что у женщины еще до этого ЧП были проблемы с психикой. Теперь же ее отправили на обследование в Бердянский психоневрологический диспансер, а ее сына — в интернат.

Фото с места взрыва в Бердянске

По факту произошедшего в полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой о попытке самоубийства.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава МВД Денис Монастырский озвучил факторы, которые могли стать причиной самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова.