В Днепре уличное знакомство закончилось ограблением и самоубийством

Знакомство пошло по неожиданному сценарию.

В Днепре мужчина познакомился на улице с двумя девушками, привез их домой, а затем ограбил и застрелился.

Об этом пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как указывается, мужчина подошел к стоящим на остановке общественного транспорта девушкам возле перекрестка Донецкого шоссе и ул. Образцова. После разговора он пригласил их к себе домой по адресу Софьи Ковалевской, 80, где они начали распивать спиртное.

Вскоре во время их посиделок возник конфликт, после чего мужчина достал обрез и начал угрожать девушкам. Жертвы отдали тому пять тысяч гривен и телефон, после чего мужчина в грубой форме вытолкал их из квартиры. Одну из них он ударил оружием.

После случившегося те обратились к полиции.

Прибывшие на место силовики некоторое время пытались достучаться до хозяина, а затем услышали выстрел. Когда они все же смогли попасть внутрь, то обнаружили лишь его бездыханное тело.

Предварительно установлено, что мужчина покончил с собой, выстрелом из обреза.

Как сообщалось ранее, в Запорожье скончалась пятилетняя девочка, которую вместе с семьей на прошлых выходных сбил пьяный водитель.