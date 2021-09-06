Монастырский рассекретил факторы, из-за которых мэр Кривого Рога мог покончить с собой

В полиции не исключают, что Павлов мог покончить с собой из-за проблем на работе

Глава МВД Денис Монастырский озвучил факторы, которые могли стать причиной смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом со ссылкой на Монастырского пишет "Интерфакс-Украина".

Глава ведомства заявил, что официальные причины будут озвучены в ближайшее время, однако о внешних факторах, которые могли подтолкнуть градоначальника к смерти, можно говорить сейчас. Так, один из них — возможные злоупотребления в Кривом Роге.

"Проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления, — говорит Монастырский. — Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".

Невзирая на то, что полицейские склоняются к версии самоубийства, они продолжают рассматривать еще три: убийство, доведение до самоубийства и неосторожное обращение с оружием. Монастырский также подчеркивает, что на расследование столь резонансного дела не оказывают никакого давления.

Напомним, что бездыханное тело Константина Павлова обнаружили в его доме 15 августа. Следствие установило, что он скончался в результате ранения из карабина "Сайга". Вскоре в сети появилось видео 110 последних минут жизни градоначальника, которое опубликовал местный блогер Олег Ермолинский. На записях видно, как Павлов перед смертью с кем-то переписывается по телефону и ведет себя напряженно. Далее он садится на пол и уже больше не подымается.

После смерти политика в мэрское кресло сел его предшественник — Юрий Вилкул, в связи с чем в городе разгорелся скандал.