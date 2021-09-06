Монастирський розсекретив чинники, через які мер Кривого Рогу міг накласти на себе руки

У поліції не виключають, що Павлов міг накласти на себе руки через проблеми на роботі

Глава МВС Денис Монастирський озвучив фактори, які могли стати причиною смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це з посиланням на Монастирського пише "Інтерфакс-Україна".

Глава відомства заявив, що офіційні причини будуть озвучені найближчим часом, однак про зовнішні чинники, які могли підштовхнути градоначальника до смерті, можна говорити зараз. Так, один з них — можливі зловживання в Кривому Розі.

"Проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання, — каже Монастирський. — Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В даному випадку — мер".

Незважаючи на те, що поліцейські схиляються до версії самогубства, вони продовжують розглядати ще три: вбивство, доведення до самогубства і необережне поводження зі зброєю. Монастирський також підкреслює, що на розслідування такої резонансної справи не чинять ніякого тиску.

Нагадаємо, що бездиханне тіло Костянтина Павлова виявили в його будинку 15 серпня. Слідство встановило, що він помер в результаті поранення з карабіна "Сайга". Незабаром в мережі з’явилося відео 110 останніх хвилин життя градоначальника, яке опублікував місцевий блогер Олег Єрмолінський. На записах видно, як Павлов перед смертю з кимось переписується по телефону і веде себе напружено. Далі він сідає на підлогу і вже більше не піднімається.

Після смерті політика в мерське крісло сів його попередник — Юрій Вілкул, в зв’язку з чим в місті розгорівся скандал.