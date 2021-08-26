Укр

В сеть попало видео последних минут жизни мэра Кривого Рога

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В сеть попало видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Новость обновлена 26 августа 2021, 13:51
Павлову было 48 лет

На записях видно, как Павлов перед смертью с кем-то переписывается по телефону и ведет себя напряженно

В сети появилось видео 110 последних минут жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова, который свел счеты с жизнью 15 августа.

Видео с камер наблюдения в доме политика опубликовал местный блогер Олег Ермолинский.

На записях видно, как Павлов перед смертью с кем-то переписывается по телефону и ведет себя напряженно. Далее он садится на пол и уже больше не подымается.

Кроме того, ранее местный активист Алексей Таймурзин заявил о том, что Александр Вилкул, который является бывшим вице-министром Украины и сыном и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, является последним человеком, который общался с ныне покойным мэром Константином Павловым.

"Именно Александр Юрьевич Вилкул, по моей информации, был последним, кто слышал голос застрелившегося Константина Павлова. Ведь именно с ним, его верный слуга переписывался, держа в руках ружьё. Из этого выходит, вполне логично, что именно беседа с Вилкулом стала причиной самоубийства мэра Кривого Рога", — заявил после гибели Павлова Таймурзин.

Отметим, что среди версий кончины мэра — самоубийство и доведение до самоубийства.

Внимание, видео продолжительное и будет доступно после перехода на видеохостинг YouTube.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 августа в Украине разгорелся скандал в связи с избранием и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, который руководил городом 10 лет и вновь станет у руля после трагической смерти градоначальника Константина Павлова.

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