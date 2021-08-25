Скандал после возвращения Вилкула: в Кривом Роге "слуги народа" раскрыли имя "предателя"

Вилкул вернулся к управлению Кривым Рогом, а в "Слуге народа" сделали заявление и назвали своего человека предателем

В Украине разгорелся скандал в связи с избранием и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, который руководил городом 10 лет и вновь станет у руля после трагической смерти градоначальника Константина Павлова.

Так, в местной организации партии "Слуга народа" назвали предателем своего бывшего соратника Александра Котляра, который по неизвестной причине в среду, 25 августа, сложил полномочия, после чего депутаты и начали голосовать.

В зале по количеству было больше депутатов от "Европейской Солидарности", "ОПЗЖ" и "Блока Вилкула", которые, собственно, и выбрали путем тайного голосования 71-летнего Юрия Вилкула старым-новым градоначальником.

Тем временем "слуги народа" демонстративно покинули сессионный зал, называя выборы "политическим фарсом", а Котляра — "несостоятельным политиком и не командным игроком".

Напомним, что в СМИ есть много информации о том, что именно семья Вилкулов долгое время руководит Кривым Рогом и его финансовыми потоками.

Кроме того, местный активист Алексей Таймурзин ранее заявил о том, что сын Юрия Вилкула Александр является последним человеком, который общался с ныне покойным мэром Константином Павловым.

"Именно Александр Юрьевич Вилкул, по моей информации, был последним, кто слышал голос застрелившегося Константина Павлова. Ведь именно с ним, его верный слуга переписывался, держа в руках ружьё. Из этого выходит, вполне логично, что именно беседа с Вилкулом стала причиной самоубийства мэра Кривого Рога", — заявил после гибели Павлова Таймурзин.

Отметим, что среди версий кончины мэра — самоубийство и доведение до самоубийства.

Также отметим, что Вилкул снял свою кандидатуру на выборах в 2020 году по состоянию здоровья, призывая голосовать за конкурента Павлова.

Как ранее сообщал "Телеграф", 15 августа, в своем доме найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов.