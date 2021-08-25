Скандал после возвращения Вилкула: в Кривом Роге "слуги народа" раскрыли имя "предателя"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 71
Вилкул вернулся к управлению Кривым Рогом, а в "Слуге народа" сделали заявление и назвали своего человека предателем
В Украине разгорелся скандал в связи с избранием и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, который руководил городом 10 лет и вновь станет у руля после трагической смерти градоначальника Константина Павлова.
Так, в местной организации партии "Слуга народа" назвали предателем своего бывшего соратника Александра Котляра, который по неизвестной причине в среду, 25 августа, сложил полномочия, после чего депутаты и начали голосовать.
В зале по количеству было больше депутатов от "Европейской Солидарности", "ОПЗЖ" и "Блока Вилкула", которые, собственно, и выбрали путем тайного голосования 71-летнего Юрия Вилкула старым-новым градоначальником.
Тем временем "слуги народа" демонстративно покинули сессионный зал, называя выборы "политическим фарсом", а Котляра — "несостоятельным политиком и не командным игроком".
Напомним, что в СМИ есть много информации о том, что именно семья Вилкулов долгое время руководит Кривым Рогом и его финансовыми потоками.
Кроме того, местный активист Алексей Таймурзин ранее заявил о том, что сын Юрия Вилкула Александр является последним человеком, который общался с ныне покойным мэром Константином Павловым.
"Именно Александр Юрьевич Вилкул, по моей информации, был последним, кто слышал голос застрелившегося Константина Павлова. Ведь именно с ним, его верный слуга переписывался, держа в руках ружьё. Из этого выходит, вполне логично, что именно беседа с Вилкулом стала причиной самоубийства мэра Кривого Рога", — заявил после гибели Павлова Таймурзин.
Отметим, что среди версий кончины мэра — самоубийство и доведение до самоубийства.
Также отметим, что Вилкул снял свою кандидатуру на выборах в 2020 году по состоянию здоровья, призывая голосовать за конкурента Павлова.
Как ранее сообщал "Телеграф", 15 августа, в своем доме найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-