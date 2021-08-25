Укр

Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул Новость обновлена 25 августа 2021, 12:17

Исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет Юрий Вилкул

В Кривом Роге после смерти градоначальника Константина Павлова избрали и.о. мэра, которым стал 71-летний Юрий Вилкул.

Об этом сообщают местные СМИ.

В сессионном зале присутствовал 51 депутат горсовета, и за кандидатуру Вилкула тайно проголосовало большинство — 32 человека.

Отметим, что Юрий Вилкул — это отец известного политика Александра Вилкула, который с 2012 по 2014 год был вице-премьер-министром Украины, а с 2010-го — председателем Днепропетровской областной государственной администрации на протяжении двух лет. 

Известно, что Кривой Рог для Юрия Вилкула — это родной город, где он родился и строил карьеру. Свой путь новоизбранный и.о. мэра начал токарем на криворожском заводе "Коммунист" в 1965 году, а спустя годы Вилкул стал заместителем начальника управления "Криворожкомплектпостава".

Многие годы он работал в Криворожском техническом университете в качестве ректора и проректора. Кроме того, именно Юрий Вилкул был мэром Кривого Рога с 2010 по 2020 год. Во время последний выборов он призывал голосовать за Константина Павлова, так как свою кандидатуру снял по состоянию здоровья. Впрочем, теперь, после смерти политика, он все же возглавит город до перевыборов.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в своем доме найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов. Согласно предварительным данным, он покончил с собой. Во время обысков в его доме правоохранители пытались найти предсмертную записку, но вместо нее обнаружили лишь две инструкции по уходу за домашними животными.

Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Политика
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
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