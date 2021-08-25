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Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул

Автор
О. Волкова
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Автор
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Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул Новина оновлена 25 серпня 2021, 12:26

Виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде Юрій Вілкул

У Кривому Розі після смерті градоначальника Костянтина Павлова обрали в.о. мера, яким став 71-річний Юрій Вілкул.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У сесійній залі був присутній 51 депутат міськради, і за кандидатуру Вілкула таємно проголосувала більшість — 32 людини.

Відзначимо, що Юрій Вілкул — це батько відомого політика Олександра Вілкула, який з 2012 по 2014 рік був віце-прем’єр-міністром України, а з 2010-го — головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації протягом двох років.

Відомо, що Кривий Ріг для Юрія Вілкула — це рідне місто, де він народився і будував кар’єру. Свій шлях новообраний в.о. мера почав токарем на криворізькому заводі "Комуніст" в 1965 році, а через роки Вілкул став заступником начальника управління "Кріворожкомплектпостава".

Багато років він працював в Криворізькому технічному університеті в якості ректора і проректора. Крім того, саме Юрій Вілкул був мером Кривого Рогу з 2010 по 2020 рік. Під час останній виборів він закликав голосувати за Костянтина Павлова, так як свою кандидатуру зняв за станом здоров’я. Втім, тепер, після смерті політика, він все ж очолить місто до перевиборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в своєму будинку знайдено застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згідно з попередніми даними, він наклав на себе руки. Під час обшуків в його будинку правоохоронці намагалися знайти передсмертну записку, але замість неї виявили лише дві інструкції по догляду за домашніми тваринами.

Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Політика
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
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Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
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