Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул

Виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде Юрій Вілкул

У Кривому Розі після смерті градоначальника Костянтина Павлова обрали в.о. мера, яким став 71-річний Юрій Вілкул.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У сесійній залі був присутній 51 депутат міськради, і за кандидатуру Вілкула таємно проголосувала більшість — 32 людини.

Відзначимо, що Юрій Вілкул — це батько відомого політика Олександра Вілкула, який з 2012 по 2014 рік був віце-прем’єр-міністром України, а з 2010-го — головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації протягом двох років.

Відомо, що Кривий Ріг для Юрія Вілкула — це рідне місто, де він народився і будував кар’єру. Свій шлях новообраний в.о. мера почав токарем на криворізькому заводі "Комуніст" в 1965 році, а через роки Вілкул став заступником начальника управління "Кріворожкомплектпостава".

Багато років він працював в Криворізькому технічному університеті в якості ректора і проректора. Крім того, саме Юрій Вілкул був мером Кривого Рогу з 2010 по 2020 рік. Під час останній виборів він закликав голосувати за Костянтина Павлова, так як свою кандидатуру зняв за станом здоров’я. Втім, тепер, після смерті політика, він все ж очолить місто до перевиборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в своєму будинку знайдено застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згідно з попередніми даними, він наклав на себе руки. Під час обшуків в його будинку правоохоронці намагалися знайти передсмертну записку, але замість неї виявили лише дві інструкції по догляду за домашніми тваринами.