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След миллиарда гривен в смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

Автор
Н. Синицин
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След миллиарда гривен в смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова Новость обновлена 18 августа 2021, 16:56
Константин Павлов

Не так давно в мэрии Кривого Рога проходили обыски

За три месяца до гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова к делам мэрии проявили пристальное внимание правоохранители. Не потеряли они его и после смерти градоначальника, ведь на кону сотни миллионов гривен.

Как сообщал «Телеграф» после трагической гибели городского головы Кривого Рога, случившейся 15 августа, опубликованы несколько видео с камер наблюдения дома Константина Павлова, которые пока оставляют много вопросов, основной из которых – что побудило мэра нажать на спусковой крючок? В возможность суицида не верят соратники градоначальника по партии ОПЗЖ.

Между тем Телеграмм-канал «Клименко тайм» около 17 часов 17 августа сообщил, что в исполкоме Кривого Рога идет выемка документов. Как говорилось в сообщении, документы изымали у первого заместителя мэра города – Евгения Удода.

Последний в родном городе президента можно сказать человек легендарный, и дело не только в манерах чиновника, нецензурно отзывавшегося о депутатах горсовета.

Еще в мае 2017 года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о разоблачении в Кривом Роге преступной организации, осуществлявшей хищение средств в особо крупных размерах. Среди 5 членов ОПГ названных тогда, первой звучала фамилия Евгения Удода – первого заместителя тогдашнего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.

Первый заместитель городского головы Кривого Рога Евгений Удод
Первый заместитель городского головы Кривого Рога Евгений Удод

Чиновник весьма оперативно скрылся, так что уже в июне МВД Украины подало его в международный розыск. Однако, несмотря на резонансное заявление Юрия Луценко, в суде дело «ОПГ из Криворожской мэрии» явно заглохло, последнее решение по нему датируется октябрем того же 2017 года.

В апреле 2019 года Евгения Удода сняли с розыска и претензий к нему у правоохранителей больше не было. В декабре 2020 года новый мэр Кривого Рога Константин Павлов назначил Евгения Удода своим первым заместителем.

Впрочем, к обыскам в мэрии Кривого Рога не привыкать, еще в декабре 2020 года Днепропетровская областная прокуратура в рамках следствия о хищении сотрудниками горсовета 6 млн грн, отчиталась о проведении 50 обысков, в том числе в кабинетах чиновников.

24 мая Государственная фискальная служба Украины сообщила о проведении обысков в мэрии Кривого Рога, тогда фискалы заявили о махинациях с тендерными закупками в горсовете. С 2018 по 2021 год посредством тендеров были закуплены товары и услуги на сумму более 1,7 млрд грн, для чего использовались в том числе фиктивные предприятия.

Любопытно что аналогичные обвинения – использование фиктивных предприятий и вывод бюджетных средств за счет завышения расходов на тендерах, предъявлялись в 2017 году и Евгению Удоду. Однако подтверждения в суде тогда эти обвинения не нашли.

Как известно, тело мэра Кривого Рога было найдено в его доме с огнестрельным ранением 16 августа. Полиция склоняется к версии самоубийства.

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