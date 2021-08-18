След миллиарда гривен в смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

Не так давно в мэрии Кривого Рога проходили обыски

За три месяца до гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова к делам мэрии проявили пристальное внимание правоохранители. Не потеряли они его и после смерти градоначальника, ведь на кону сотни миллионов гривен.

Как сообщал «Телеграф» после трагической гибели городского головы Кривого Рога, случившейся 15 августа, опубликованы несколько видео с камер наблюдения дома Константина Павлова, которые пока оставляют много вопросов, основной из которых – что побудило мэра нажать на спусковой крючок? В возможность суицида не верят соратники градоначальника по партии ОПЗЖ.

Между тем Телеграмм-канал «Клименко тайм» около 17 часов 17 августа сообщил, что в исполкоме Кривого Рога идет выемка документов. Как говорилось в сообщении, документы изымали у первого заместителя мэра города – Евгения Удода.

Последний в родном городе президента можно сказать человек легендарный, и дело не только в манерах чиновника, нецензурно отзывавшегося о депутатах горсовета.

Еще в мае 2017 года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о разоблачении в Кривом Роге преступной организации, осуществлявшей хищение средств в особо крупных размерах. Среди 5 членов ОПГ названных тогда, первой звучала фамилия Евгения Удода – первого заместителя тогдашнего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.

Первый заместитель городского головы Кривого Рога Евгений Удод

Чиновник весьма оперативно скрылся, так что уже в июне МВД Украины подало его в международный розыск. Однако, несмотря на резонансное заявление Юрия Луценко, в суде дело «ОПГ из Криворожской мэрии» явно заглохло, последнее решение по нему датируется октябрем того же 2017 года.

В апреле 2019 года Евгения Удода сняли с розыска и претензий к нему у правоохранителей больше не было. В декабре 2020 года новый мэр Кривого Рога Константин Павлов назначил Евгения Удода своим первым заместителем.

Впрочем, к обыскам в мэрии Кривого Рога не привыкать, еще в декабре 2020 года Днепропетровская областная прокуратура в рамках следствия о хищении сотрудниками горсовета 6 млн грн, отчиталась о проведении 50 обысков, в том числе в кабинетах чиновников.

24 мая Государственная фискальная служба Украины сообщила о проведении обысков в мэрии Кривого Рога, тогда фискалы заявили о махинациях с тендерными закупками в горсовете. С 2018 по 2021 год посредством тендеров были закуплены товары и услуги на сумму более 1,7 млрд грн, для чего использовались в том числе фиктивные предприятия.

Любопытно что аналогичные обвинения – использование фиктивных предприятий и вывод бюджетных средств за счет завышения расходов на тендерах, предъявлялись в 2017 году и Евгению Удоду. Однако подтверждения в суде тогда эти обвинения не нашли.

Как известно, тело мэра Кривого Рога было найдено в его доме с огнестрельным ранением 16 августа. Полиция склоняется к версии самоубийства.