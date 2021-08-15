Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов, - Рабинович

В воскресенье, 15 августа, стало известно о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом сообщил в Фейсбук сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Рабинович.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов! Как?", - написал он.

Как пишет местное издание "Первый городской", Павлов был обнаружен в своем доме в селе Вольном, рядом с ним обнаружили ружье.

Отмечается, что его тело нашли на веранде дома на улице Украинской.

Константин Павлов родился в 1973 году. С 2012 по 2019 год он был народным депутатом Украины и состоял в Партии регионов, Оппозиционном блоке и в итоге перешел в ОПЗЖ, от которой и баллотировался в мэры в 2020 году.

На местных выборах он набрал 56,97% голосов, тем самым обойдя кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика более чем на 15%.