Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП (обновляется)

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в воскресенье, 15 августа, в его доме. В текущей новости "Телеграф" будет собирать все самые важные моменты об этом резонансном событии.

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По состоянию на 18:00 полиция не подтвердила официально гибель градоначальника, но это сделал его соратник по ОПЗЖ - нардеп Вадим Рабинович. По его словам, Константина Павлова убили.

При этом на месте обнаружения трупа нашли также карабин "Сайга" 7,62 мм. Поэтому полиция также рассмотрит версию самоубийства. Депутат Рабинович в эту версию не верит, подчеркивая, что общался с ним за несколько часов до гибели.

Где нашли труп

Тело Константина Павлова нашли на пороге его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Фотографии с места событий уже появляются в сети. В частности, их опубликовал местный блогер Алексей Теймурзин.

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Как он стал мэром

Константин Павлов выиграл выборы в октябре 2020 года. Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Примечательно, что перед выборами свою кандидатуру неожиданно для многих снял Юрий Вилкул, возглавлявший этот город до этого.