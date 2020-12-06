Выборы мэра Кривого Рога: появились результаты экзитполов

В Кривом Роге прошел второй тур выборов городского главы. За кресло мэра боролись представитель "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и ОПЗЖ Константин Павлов.

Как пишет Newsone, согласно данным экзитпола от "Центра исследований развития технологий", проведенного по заказу "Голос UA", победу одержал кандидат от ОПЗЖ.

За Павлова проголосовали 58,86% избирателей, а его соперника поддержали 41,14% избирателей.

Отмечается, что опрос проводился на 44 избирательных участках, в нем поучаствовали 14 тысяч человек.

Однако в эфире "Украина 24" были озвучены результаты экзитпола, проведенного по заказу фонда "Украинская политика". Согласно его данным, победу одерживает "Слуга народа" Шевчик с 51,7% голосов. При том, отмечается, что за Павлова проголосовали 47,2%.

Как сообщалось ранее, в первом туре выборов мэра Кривого Рога победу одержал действующий городской глава Юрий Вилкул, но позже он заявил, что не станет продолжать борьбу за кресло мэра.