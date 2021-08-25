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Скандал після повернення Вілкула: в Кривому Розі "слуги народу" розкрили ім’я "зрадника"

Автор
О. Волкова
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Скандал після повернення Вілкула: в Кривому Розі "слуги народу" розкрили ім’я "зрадника" Новина оновлена 25 серпня 2021, 16:49
71-річний політик Юрій Вілкул. Фото взято з відкритих джерел

Вілкул повернувся до управління Кривим Рогом, а в "Слузі народу" зробили заяву і назвали свою людину зрадником

В Україні розгорівся скандал у зв’язку з обранням в.о. мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, який керував містом 10 років і знову стане біля керма після трагічної смерті градоначальника Костянтина Павлова.

Так, в місцевій організації партії "Слуга народу" назвали зрадником свого колишнього соратника Олександра Котляра, який з невідомих причин в середу, 25 серпня, склав повноваження, після чого депутати і почали голосувати.

У залі за кількістю було більше депутатів від "Європейської Солідарності", "ОПЗЖ" і "Блоку Вілкула", які, власне, і вибрали шляхом таємного голосування 71-річного Юрія Вілкула старим-новим градоначальником.

Тим часом "слуги народу" демонстративно покинули сесійну залу, називаючи вибори "політичним фарсом", а Котляра — "неспроможним політиком і не командним гравцем".

Нагадаємо, що в ЗМІ є багато інформації про те, що саме сім’я Вілкул довгий час керує Кривим Рогом і його фінансовими потоками.

Крім того, місцевий активіст Олексій Таймурзін раніше заявив про те, що син Юрія Вілкула Олександр є останньою людиною, яка спілкувалася з нині покійним мером Костянтином Павловим.

"Саме Олександр Юрійович Вілкул, за моєю інформацією, був останнім, хто чув голос Костянтина Павлова. Адже саме з ним його вірний слуга листувався, тримаючи в руках рушницю. З цього виходить, цілком логічно, що саме розмова з Вілкулом стала причиною самогубства мера Кривого Рогу", — заявив після загибелі Павлова Таймурзін.

Відзначимо, що серед версій смерті мера — самогубство і доведення до самогубства.

Також відзначимо, що Вілкул зняв свою кандидатуру на виборах в 2020 році за станом здоров’я, закликаючи голосувати за конкурента Павлова.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 15 серпня, в своєму будинку знайдений застреленим мер Кривого Рогу Костянтин Павлов.

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