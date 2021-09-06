У Бердянську жінка порізала собі вени і влаштувала вибух: в квартирі була 6-річна дитина (фото)

У жінки, яка зробила подвійну спробу самогубства, раніше були проблеми з психікою

У Бердянську в ніч на 6 вересня 37-річна жінка скоїла подвійну спробу суїциду — порізала собі вени і залишила відкритими газові конфорки, в результаті чого стався вибух. У квартирі в цей час перебувала 6-річна дитина.

Як повідомили "Телеграфу" в облуправлінні Нацполіції, НП сталася близько 3:00 ночі в квартирі на першому поверсі житлового будинку по вул. Свободи.

Спочатку жінка порізала собі вени, а після вирішила отруїтися газом, незважаючи на те, що вдома спав її 6-річний син. В результаті, прогримів вибух, яким вибило скло і двері. Прибулі на місце медики надали першу допомогу і встановили, що загрози для життя матері і дитини, на щастя, немає.

У поліції кажуть, що у жінки ще до НП були проблеми з психікою. Тепер же її відправили на обстеження в Бердянський психоневрологічний диспансер, а її сина — в інтернат.

За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з позначкою про спробу самогубства.

Фото з місця вибуху

Як раніше повідомляв "Телеграф", глава МВС Денис Монастирський озвучив фактори, які могли стати причиною самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.