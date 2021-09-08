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У Росії вибух знищив кілька поверхів дев’ятиповерхівки: постраждали діти, замість квартир залишилися "дірки" (фото, відео)

Автор
О. Волкова
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Маленька дівчинка виявилася на краю зруйнованої квартири на третьому поверсі, її зняли з висоти рятувальники Новина оновлена 08 вересня 2021, 09:43
Маленька дівчинка виявилася на краю зруйнованої квартири на третьому поверсі, її зняли з висоти рятувальники

В результаті НП постраждало, як мінімум, 7 осіб, проте рятувальна операція ще триває

У середу, 8 вересня, о 6:55 ранку в російському Підмосков’ї — в місті Ногінськ — стався вибух в житловому 9-поверховому будинку. В результаті НП обрушилися другий і третій поверхи, а від деяких квартир нічого не залишилося.

Як передають росЗМІ, в будинку вибухнула газоповітряна суміш в трубах. На місце виїхали понад 60 рятувальників і 24 одиниці техніки, адже під уламками будинку були люди.

На момент виходу новини відомо про сімох постраждалих, серед яких — діти 5 і 11 років.

Крім того, мережу розбурхали кадри порятунку маленької дівчинки, яка виявилася на краю уламків квартири, яку повністю зруйнувала вибухова хвиля. За інформацією місцевих Телеграм-каналів, маля госпіталізували, проте її життю нічого не загрожує.

Зараз на місці працюють експерти, які вивчають ризик подальшого обвалу будинку, який оточили військові.

Нагадаємо, в місті Калуш Івано-Франківської області стався вибух в одній з квартир багатоповерхівки. Там виявили тіло 51-річного чоловіка, у якого вибухнула граната в руках.

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