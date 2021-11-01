Максим Луцький лобіює забудову НАУ його соратником: чому історія може закінчитися кримінальною справою

"Телеграф" знайшов нові цікаві факти про скандальну забудову території НАУ житловими будинками

Будівництво 14 житлових будинків на території столичного Національного авіаційного університету вже привертало нашу увагу своїми масштабами. 1600 квартир, скандальна репутація ректора вишу Максима Луцького та, нарешті, впливові особи, які можуть бути зацікавлені у реалізації проєкту, — це все про майбутню забудову на території НАУ.

«Телеграф» обіцяв не залишати без уваги цю тему, тим більше, що вона, напевно, закінчиться черговим скандалом та кримінальним провадженням. Просто тому, що в НАУ не прийнято інакше.

Державно-приватне партнерство з НАУ?

Захищаючи свій проєкт перед Комітетом Верховної Ради з питань освіти 6 жовтня, ректор НАУ Максим Луцький назвав його реалізацію прикладом державно-приватного партнерства.

Далекий 2007 рік, НАУ в особі тодішнього ректора Віталія Бабака укладає договір з ТОВ «Інвестехнологія» на будівництво житлового будинку на території земельної ділянки, що належить вишу, у місті Вишневе Київської області. Пунктами 1.4 та 1.5 договору між сторонами було обумовлено, що підприємство збудує нову виробничу базу «Освіта» у тому ж Вишневому, вклавши в це 19,5 млн грн. Також на користь НАУ передаються 10% квартир у майбутньому житловому будинку за твердими цінами.

Але що сталося насправді?

29 грудня 2009 року ТОВ «Інвесттехнологія» передало всі повноваження щодо цього договору ТОВ «Альфа-інвест-капітал» в особі її представника Сергія Клименка. За даними ЗМІ, останній є багаторічним бізнес-партнером нинішнього ректора НАУ Максима Луцького, зокрема, допомагав йому у банкрутстві «Терра-банку» влітку-восени 2014 року. У вересні 2015 року Клименко навіть заарештують, але винним у виведенні коштів із фінустанови так і не визнають.

Але все це буде потім, поки Клименко та ТОВ «Альфа-інвест-капітал» зобов’язався добудувати житловий будинок, виділити там НАУ 10% квартир і побудувати виробничу базу «Освіта».

А вийшло зухвале «кидалове»

18 лютого 2013 року договір між НАУ та ТОВ «Альфа-інвест-капітал» знову змінюється, тепер уже підприємство зобов’язане виділити вишу не менш як 332 квадратних метрів житла у майбутньому будинку. Також йдеться про реконструкцію гуртожитків №№ 11 та 13 на суму не менше 19,5 млн грн.

Тобто зауважимо, вже не йдеться про будівництво виробничої бази, а лише про реконструкцію гуртожитків. До того ж у лютому 2007 року 19,5 млн грн становили трохи менш ніж 4 мільйонів доларів, а через 4 роки не дотягували й до 2,5 мільйона. Непогана економія.

Нещодавно «Телеграф» писав про стан гуртожитку НАУ №11 на вулиці Ніжинській, 29д, де ремонт, за інформацією журналістів, не робився вже 35 років. Адже саме в цьому гуртожитку ТОВ «Альфа-інвест-капітал» мало провести реконструкцію згідно з договором 2013 року і вкласти в нього й гуртожиток №13 на вулиці Лебедєва-Кумача, 7а — 19,5 млн грн.

«Живу в гуртожитку №11 з 2012 року, жодного ремонту, крім косметичного при ректорі Володимирі Ісаєнку (ректор НАУ у 2018-2020 роках – прим. авт.) не було», — каже на умовах анонімності один зі співробітників вишу.

Така вона — вигода НАУ від державно-приватного партнерства, яке пропонує нинішній ректор Максим Луцький.

А що ж із забудовою землі НАУ по вулиці Витянській у Вишневому? На цьому місці зведено житловий комплекс «Авіа-квартал» із 3 будинків на 17-19 поверхів. Квартири в будинках до речі продаються й досі та коштують від 26 до 28 тисяч гривень за квадратний метр.

Знайомі всі особи

Цікаво, що зараз саме ТОВ «Альфа-інвест-капітал» належить іншій людині — через ТОВ «Консалтингова компанія «Всесвіт» його контролює горлівець Сергій Брюховецький. Це та сама людина, кредит якій у 60 мільйонів доларів і питання про цю позику стало причиною нападу голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера на журналістів передачі «Схеми». Як відомо, ця історія закінчилася для Мецгера відставкою.

Щоправда, власником ТОВ «Альфа-інвест-капітал» Брюховецький став лише у травні 2021 року і здається цьому радий, весь згідно з відкритими реєстрами на ТОВ «висять» 32 судових документи у кримінальних справах.

«Толока», яка вкрала сотні мільйонів гривень

У суді ТОВ «Альфа-інвест-капітал» згадується, як учасник цілої мережі фірм, через які ТОВ «Фінансова компанія «Толока» фінансувала будівництво різних об’єктів та ухилялося від сплати податків.

Зокрема, за 2016-2017 рік за даними суду ТОВ «ФК «Толока» перевела підконтрольним підприємствам 638 мільйонів гривень, з яких було витрачено 253 мільйони, а повернуто 384 мільйони. Остання сума, на думку слідства, є прибутком «Толоки», податки з яких не сплачено.

Саме ТОВ «Толока» є компанією з реалізації того самого проєкту будівництва житла на землях НАУ у Вишневому. Мало того, саме це підприємство реалізує абсолютно всі проєкти, так чи інакше пов’язані з авіаційним університетом. Відбувається це, на думку правоохоронців, завдяки лобізму з боку Максима Луцького та підтримці колишніх ректорів вишу, зокрема Миколи Кулика.

Всі ці зв’язки зараз фігурують у кримінальному провадженні №42017000000002554, щоправда, останній судовий документ по фірмі датується ще 2019-м роком.

Влітку 2021 року назва ТОВ «Толока» звучала з вуст киян, які мітингували під КМДА та вклали гроші у будівництво ЖК «Відрадний» за адресою Любомира Гузара, 1. До речі, також на території НАУ. Будівництво завмерло з 2019 року.

Щоправда, сам Максим Луцький стверджував, що ТОВ «Толока» є фірмою рідного брата колишнього ректора НАУ Віталія Бабака – Сергія Онищенка.

НАУ перевірять, якщо ректора зловлять

14 вересня, рівно за добу до своєї ліквідації, Державна архітектурна будівельна інспекція (ДАІ) видала дозвіл НАУ на забудову його території 14 житловими будинками.

Такий поспіх та увага преси привернули увагу наступника ДАСІ – Державної інспекції архітектури та містобудування України, і було вирішено провести позапланову перевірку дозволу та проєкту.

Щоправда, вже на другий день перевірки в інспекції поскаржилися, що не можуть розпочати перевірку, бо не можуть застати ректора НАУ Максима Луцького. У відомстві це схарактеризували як спробу перешкоджання проведення перевірки та погрожували зверненням до суду із забороною на будівельні роботи.

Втім, більше інформації на тему НАУ інспекція наразі не публікувала.

Тим часом у столиці було приватизовано Перший київський машинобудівний завод «Більшовик». Його покупцем за 1,429 млрд грн виступила компанія зі статутним фондом 4000 гривень, яку пов’язують із забудовником Василем Хмельницьким. Як вважають співрозмовники «Телеграфа», найімовірніше, територія підприємства буде використана під житлове будівництво, яке лише посилить транспортну ситуацію у столиці.