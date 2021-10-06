"Вичистіть все г*вно": з'явилося відео, як охорона за наказом глави "Укрексімбанку" напала на журналістів "Схем" і відібрала камери

Журналістам вдалося відновити повний запис, який був видалений айтішниками "Укрексімбанку"

Журналістам програми "Схеми", на яких за наказом голови правління напали співробітники державного "Укрексімбанку", вдалося відновити відео, що підтверджують їх слова. На відновлених кадрах видно, як Євген Мецгер наказує працівникам служби безпеки відібрати у журналістів камери та видалити всі записи інтервʼю.

Відновлене відео видання "Радіо Свобода" опублікувало на своєму Youtube-каналі.

Журналістам-розслідувачам вдалося відновити запис з усім інцидентом, який стався у кабінеті голови правління банку Євгена Мецгера. На відео потрапили, зокрема, його вказівки: "забрати камери", "забрати всі касети", "вичистити все це г*вно".

"Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?", — каже Мецгер про оператора "Схем", який продовжує знімати все на відео.

Далі лунає вказівка, щоб у оператора забрали камери, на які він знімав інтервʼю, після чого Олександра Мазура у прямому сенсі скручують та забирають обладнання.

Як стверджують журналісти, їм допомогли опізнати чоловіка, який виривав техніку у оператора. Ним виявився директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов.

"Підіть з айтішниками, вичистіть все г*вно", — наказує Мецгер.

Після цього працівник несе камеру на інший поверх, де говорить витерти звідти все. Камера продовжувала записувати до моменту, як її передали айтішникам.

Варто зазначити, що у офіційній заяві "Укрексімбанку" йде мова про те, що журналісти "Схем" покинули приміщення банку "без перешкоджання та з усією записувальною технікою". Хоча, як можна побачити на відновленому відео, ці слова не відповідають дійсності. Більше того, журналіста Кирила Овсяного звинуватили у спробах заволодіти банківською таємницею.

Офіційна заява "Укрексімбанку" щодо інциденту зі "Схемами"

Кирила Овсяного звинуватили у спробах заволодіти банківською таємницею

Нагадаємо, що інцидент у стінах "Укрексімбанку" відбувся після того, як журналіст "Схем" поставив Євгену Мецгеру питання про сумнівний багатомільйонний кредит, який видав державний банк.

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