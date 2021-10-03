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Журналістам не дали показати фільм про офшори Зеленського

Автор
Геннадій Лубенець
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Постер фільму "Офшор 95" Новина оновлена 03 жовтня 2021, 16:55
Постер фільму "Офшор 95"

Прем’єра мала відбутися о 19:00.

Журналісти видання "Слідство.Інфо" відзняли великий фільм-розслідування про офшори президента України Володимира Зеленського, який недавно розповів, як оцінює свою роботу, однак його показ зірвався за кілька годин до прем’єри.

Про це повідомила головний редактор видання Анна Бабинець у себе в Фейсбук.

Вона зазначила, що показ стрічки повинен був відбутися в Малій опері в Києві, проте до редакції зателефонував директор закладу Олексій Прасол і заявив, що не стане демонструвати фільм про Зеленського.

Бабинець каже, що глава Малої опери також послався на те, що в будівлі проходить ремонт і там немає світла, проте особистий візит показав зворотне.

"Постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день — опера закривається о 17.00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку", — написала вона.

Журналістка також стверджує, що локація була оплачена, а договір укладено.

За її словами, прем’єра має відбутися в неділю, 3 жовтня, о 19:00.

Як повідомлялося раніше, в Трускавці (Львівська область) напередодні пройшов з’їзд партії "Слуга народу", на якому був присутній і Зеленський. Під час прес-конференції він відповів на запитання кореспондента "Телеграф" про те, чи збирається він піти на другий термін, а також виправдався з приводу моновлади в Україні.

Теги:
#Фільми #Володимир Зеленський #Анна Бабинець
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