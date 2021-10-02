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Зеленський оцінив свою роботу президентом і сказав, де помилився Разумков (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що членам "Слуги народу" не вистачає досвіду.

Глава української держави Володимир Зеленський під час свого перебування в Трускавці (Львівська область) дав оцінку роботи "Слуги народу" і своєї власної за два роки президентства.

Про це інформує "Українська правда".

За словами Зеленського, у "слуг" спостерігається нестача досвіду, проте він бачить, що багато нардепів за минулі роки сильно підтягнулися. Він заявив, що оцінює роботу його фракції на 3+ з п’яти.

На питання про те, як він оцінює власну роботу, Зеленський спочатку відповідати не хотів, проте потім все ж поставив собі 7-8 балів за дванадцятибальною шкалою.

"Я десь в середині", — вказав він і розсміявся

Відповів Зеленський і на питання про роботу спікера парламенту Дмитра Разумкова.

За його словами, це нормально, що у людини можуть відрізнятися погляди на те чи інше питання, однак підкреслив, що спікер Ради повинен працювати в команді. А якщо він не хоче працювати в команді, говорить Зеленський, то йому варто пошукати іншу.

При цьому президент вважає, що питання роботи голови Верховної Ради є питанням "внутрішньофракційним", а помилкою Разумкова він називає те, що той виносить це в публічну площину.

Як повідомлялося раніше, "Слуги народу" влаштували захід у готелі Rixos Prykarpattya, під час якого поспілкувалися з журналістами і влаштували спільне засідання з президентом.

Крім того, там почали збір підписів за відставку Разумкова. Згідно з коментарем нардепа Олексія Устенко "Телеграфу" необхідні для цього 150 голосів вже знайдені.

Теги:
#Трускавець #Володимир Зеленський #Слуга народу #Дмитро Разумков
Спікер ВР Дмитро Разумков
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