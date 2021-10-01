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Віскі, торти і смарт-вечеря з журналістами: як проходить вечір "слуг народу" в Трускавці (фото, відео)

Автор
Максим Іванов
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Вечір в готелі Rixos у Трускавці проходить в невимушеній обстановці Новина оновлена 01 жовтня 2021, 20:18
Вечір в готелі Rixos у Трускавці проходить в невимушеній обстановці

На пишному заході в готелі Rixos Prykarpattya присутній журналіст "Телеграфа"

У готелі "Rixos-Prykarpattya" в Трускавці, де депутати фракції "Слуга народу", чиновники Кабміну та Офісу президента зібралися для проведення дводенного засідання, проходить так звана смарт-вечеря за участю журналістів. На заході присутній і кореспондент "Телеграфа".

Вечеря проходить в невимушеній обстановці в ресторані готелю — учасники засідання спокійно спілкуються один з одним і з журналістами.

Журналісти невимушено спілкуються з депутатами і чиновниками
Журналісти невимушено спілкуються з депутатами і чиновниками

Як повідомляє наш кореспондент, серед гостей вечері — прем’єр-міністр Денис Шмигаль і заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

На захід завітав прем’єр-міністр Денис Шмигаль
На захід завітав прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Фуршет виглядає досить пристойно — на вибір пропонують велику кількість різних закусок, десертів і напоїв, в тому числі віскі.

Гостей смарт-вечері в Трускавці рясно пригощають
Гостей смарт-вечері в Трускавці рясно пригощають

Варто відзначити, що вся програма перебування "слуг" в Трускавці насичена. Крім робочих моментів, серед яких осібно стоїть спільне засідання з президентом, депутати й чиновники планують влаштувати турнір з тенісу і зіграти в футбол.

Десерти на вечері в готелі Rixos у Трускавці
Десерти на вечері в готелі Rixos у Трускавці
Серед розваг в готелі Rixos у Трускавці — більярд
Серед розваг в готелі Rixos у Трускавці — більярд
Серед алкогольних напоїв — віскі
Серед алкогольних напоїв — віскі
Обстановка смарт-вечері в готелі Rixos
Обстановка смарт-вечері в готелі Rixos

Як раніше повідомляв "Телеграф", "слуги народу" протягом двох днів будуть розміщуватися в трьох готелях. Крім найдорожчого з них — Rixos Prykarpattya, депутати та чиновники будуть проживати в готелях «Лісова пісня» та «Міротель» (Mirotel Resort & Spa). Наші журналісти уважно вивчили прайси готелів і підрахували, у скільки мінімально обійдеться проживання всіх учасників засідання в Трускавці.

Теги:
#Україна #Трускавець #Слуга народу #Готель Rixos Prykarpattya
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