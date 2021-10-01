Віскі, торти і смарт-вечеря з журналістами: як проходить вечір "слуг народу" в Трускавці (фото, відео)

На пишному заході в готелі Rixos Prykarpattya присутній журналіст "Телеграфа"

У готелі "Rixos-Prykarpattya" в Трускавці, де депутати фракції "Слуга народу", чиновники Кабміну та Офісу президента зібралися для проведення дводенного засідання, проходить так звана смарт-вечеря за участю журналістів. На заході присутній і кореспондент "Телеграфа".

Вечеря проходить в невимушеній обстановці в ресторані готелю — учасники засідання спокійно спілкуються один з одним і з журналістами.

Журналісти невимушено спілкуються з депутатами і чиновниками

Як повідомляє наш кореспондент, серед гостей вечері — прем’єр-міністр Денис Шмигаль і заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

На захід завітав прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Фуршет виглядає досить пристойно — на вибір пропонують велику кількість різних закусок, десертів і напоїв, в тому числі віскі.

Гостей смарт-вечері в Трускавці рясно пригощають

Варто відзначити, що вся програма перебування "слуг" в Трускавці насичена. Крім робочих моментів, серед яких осібно стоїть спільне засідання з президентом, депутати й чиновники планують влаштувати турнір з тенісу і зіграти в футбол.

Десерти на вечері в готелі Rixos у Трускавці

Серед розваг в готелі Rixos у Трускавці — більярд

Серед алкогольних напоїв — віскі

Обстановка смарт-вечері в готелі Rixos

Як раніше повідомляв "Телеграф", "слуги народу" протягом двох днів будуть розміщуватися в трьох готелях. Крім найдорожчого з них — Rixos Prykarpattya, депутати та чиновники будуть проживати в готелях «Лісова пісня» та «Міротель» (Mirotel Resort & Spa). Наші журналісти уважно вивчили прайси готелів і підрахували, у скільки мінімально обійдеться проживання всіх учасників засідання в Трускавці.