Проживання "слуг" в Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона
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"Телеграф" підрахував, в яку мінімальну суму обійдеться проживання депутатів "Слуги народу", а також інших чиновників у Трускавці
Прямо зараз в Трускавці проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу". Велике зібрання за участю президента Володимира Зеленського проведуть в готелі "Rixos Prykarpattya".
Почали ж приїжджати та заселятися парламентарії в п’ятницю, 1 жовтня, вранці. Як розповів журналістам вже в Трускавці «слуга» Олексій Жмеренецький, поїздку й проживання в готелях депутати оплачують своїм коштом.
"Ми "скидалися". Нам централізовано купували квитки, але нашим коштом. І зараз ми будемо оплачувати проживання в готелі. Номери для нас вже заброньовані", — сказав він журналістам після прибуття.
Учасники виїзного засідання розміщуються в трьох довколишніх готелях: «Rixos-Prykarpattya» (де і пройде велике зібрання), «Лісова пісня» і «Міротель» (Mirotel Resort & Spa).
Варто зазначити, що тільки народних депутатів у фракції «Слуга народу» налічується 244 «багнета», беручи до уваги очікуване прибуття Зеленського, членів Офісу президента та інших запрошених представників команди президента, як то міністрів, керівників служб і відомств.
«Rixos-Prykarpattya»
За даними «Телеграфа», в найдорожчому готелі «Rixos-Prykarpattya» буде проживати тільки кілька членів парламентської фракції «Слуга народу». Зокрема, це глава фракції Давид Арахамія, який вже прибув та встиг поспілкуватися з журналістами і його перший заступник по керівництву фракції Олександр Корнієнко.
Ціни в цьому готелі коливаються від 2 420 грн на добу за двомісний номер «Класік» (стандартний однокімнатний номер з двома одномісними ліжками) до 6 900 грн за номер «Люкс» (просторий двокімнатний номер з одним двоспальним ліжком).
Також готель пропонує ще «Апартаменти» площею 150 м², розраховані на 4 осіб і вартістю 19 600 грн на добу.
Сумнівно, що керівники монобольшості Ради будуть проживати в одному номері. Також будемо вважати, що вони вибрали не найдорожчий номер, а в теорії могли зупинитися і в найпростіших, значить, кожен з них виклав за проживання від 4 840 грн (якщо номер «Класік») до 13 800 грн (якщо «Люкс») за дві доби проживання.
«Міротель»
За нашою інформацією, близько 50-60 парламентаріїв заселилися в «Міротелі». Тут ціни за номер на одного починаються від 3 090 грн на добу.
Таким чином, тільки виключно проживання в найдорожчому номері обійдеться парламентарію в 6 080 грн. Вартість же обіду і вечері, як видно з прейскуранта, становить 450 грн.
«Лісова пісня»
Варто відзначити, що в третьому готелі — «Лісова пісня» — найдемократичніші розцінки. Мінімальна вартість номера в цьому готелі в добу складає 1700 грн.
При цьому всі номери розраховані на двох осіб (або більше в залежності від номера).
Однак навряд чи парламентарії будуть в них селитися підщепі. Справа в тому, що в таких номерах стоять двоспальні ліжка і дуже сумнівно, що члени фракції настільки дружні, згуртовані або ощадливі, що будуть ділити одне ліжко на двох. Значить розраховуємо, що в цьому готелі на одного нардепа припадає один окремий номер.
Таким чином, «слузі» або іншому учаснику великого зібрання доведеться викласти тільки за проживання мінімум 3400 грн за дві доби.
Підсумуємо
Отже, можна прикинути, що в разі обрання найбюджетніших номерів усіма нардепами (не рахуючи супроводжуючих, а деякі «слуги» поїхали зі своїми помічниками), а також не беручи до уваги інших учасників зборів, тільки за проживання депутати сукупно заплатять за два дні понад 1,6 млн грн. Верхню ж планку припустити не представляється можливим, адже тільки депутатів 244 людини й вибрати вони могли собі і дорожчі номери, як і додаткові платні послуги, які в широкому асортименті надають всі готелі.
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