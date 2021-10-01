Проживання "слуг" в Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона

"Телеграф" підрахував, в яку мінімальну суму обійдеться проживання депутатів "Слуги народу", а також інших чиновників у Трускавці

Прямо зараз в Трускавці проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу". Велике зібрання за участю президента Володимира Зеленського проведуть в готелі "Rixos Prykarpattya".

Почали ж приїжджати та заселятися парламентарії в п’ятницю, 1 жовтня, вранці. Як розповів журналістам вже в Трускавці «слуга» Олексій Жмеренецький, поїздку й проживання в готелях депутати оплачують своїм коштом.

"Ми "скидалися". Нам централізовано купували квитки, але нашим коштом. І зараз ми будемо оплачувати проживання в готелі. Номери для нас вже заброньовані", — сказав він журналістам після прибуття.

Учасники виїзного засідання розміщуються в трьох довколишніх готелях: «Rixos-Prykarpattya» (де і пройде велике зібрання), «Лісова пісня» і «Міротель» (Mirotel Resort & Spa).

Варто зазначити, що тільки народних депутатів у фракції «Слуга народу» налічується 244 «багнета», беручи до уваги очікуване прибуття Зеленського, членів Офісу президента та інших запрошених представників команди президента, як то міністрів, керівників служб і відомств.

«Rixos-Prykarpattya»

За даними «Телеграфа», в найдорожчому готелі «Rixos-Prykarpattya» буде проживати тільки кілька членів парламентської фракції «Слуга народу». Зокрема, це глава фракції Давид Арахамія, який вже прибув та встиг поспілкуватися з журналістами і його перший заступник по керівництву фракції Олександр Корнієнко.

Ціни в цьому готелі коливаються від 2 420 грн на добу за двомісний номер «Класік» (стандартний однокімнатний номер з двома одномісними ліжками) до 6 900 грн за номер «Люкс» (просторий двокімнатний номер з одним двоспальним ліжком).

Готель «Rixos-Prykarpattya»

Також готель пропонує ще «Апартаменти» площею 150 м², розраховані на 4 осіб і вартістю 19 600 грн на добу.

Сумнівно, що керівники монобольшості Ради будуть проживати в одному номері. Також будемо вважати, що вони вибрали не найдорожчий номер, а в теорії могли зупинитися і в найпростіших, значить, кожен з них виклав за проживання від 4 840 грн (якщо номер «Класік») до 13 800 грн (якщо «Люкс») за дві доби проживання.

«Міротель»

За нашою інформацією, близько 50-60 парламентаріїв заселилися в «Міротелі». Тут ціни за номер на одного починаються від 3 090 грн на добу.

Вартість номерів у готелі "Міротель"

Таким чином, тільки виключно проживання в найдорожчому номері обійдеться парламентарію в 6 080 грн. Вартість же обіду і вечері, як видно з прейскуранта, становить 450 грн.

Готель "Міротель" в Трускавці

«Лісова пісня»

Варто відзначити, що в третьому готелі — «Лісова пісня» — найдемократичніші розцінки. Мінімальна вартість номера в цьому готелі в добу складає 1700 грн.

Вартість номерів у готелі "Лісова пісня"

При цьому всі номери розраховані на двох осіб (або більше в залежності від номера).

Однак навряд чи парламентарії будуть в них селитися підщепі. Справа в тому, що в таких номерах стоять двоспальні ліжка і дуже сумнівно, що члени фракції настільки дружні, згуртовані або ощадливі, що будуть ділити одне ліжко на двох. Значить розраховуємо, що в цьому готелі на одного нардепа припадає один окремий номер.

Готель "Лісова пісня" в Трускавці

Таким чином, «слузі» або іншому учаснику великого зібрання доведеться викласти тільки за проживання мінімум 3400 грн за дві доби.

Підсумуємо

Отже, можна прикинути, що в разі обрання найбюджетніших номерів усіма нардепами (не рахуючи супроводжуючих, а деякі «слуги» поїхали зі своїми помічниками), а також не беручи до уваги інших учасників зборів, тільки за проживання депутати сукупно заплатять за два дні понад 1,6 млн грн. Верхню ж планку припустити не представляється можливим, адже тільки депутатів 244 людини й вибрати вони могли собі і дорожчі номери, як і додаткові платні послуги, які в широкому асортименті надають всі готелі.