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В "Слузі народу" поскаржилися, що журналісти пишуть про "косяки" депутатів, і порівняли це з пропагандою

Автор
Олена Волкова
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Корнієнко вважає, що деякі ЗМІ ведуть інформвійну проти України
Корнієнко вважає, що деякі ЗМІ ведуть інформвійну проти України

Глава партії "Слуга народу" заявив про тонку проросійську пропаганду з боку деяких українських ЗМІ

Деякі українські журналісти ведуть тонку проросійську пропаганду і інформаційну війну проти нардепів і чиновників.

Про це заявив в інтерв’ю "Телеграфу" голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, мова йде не про заяви на кшталт "голосуйте за Путіна!", а про твердження на зразок "у України нічого не вийде", "знову вкрали всі гроші", "знову нічого не побудували", "подивіться на їх сумочки" й так далі.

"Ми розуміємо, що є певні ЗМІ, порядок яких складається тільки з того, що все погано, і це не залежить від влади, але це точно пропаганда. Друга частина пропаганди, яку розвивають ці ЗМІ і тут вже до них приєднується група різних блогерів і псевдоблогерів, — це те, що Україна — під зовнішнім управлінням, що Сорос особисто сидить в кабінеті у президента, у Корнієнка, у Арахамії, що нами керують посли. Я думаю, що коли ЗМІ будуть працювати над тим, щоб говорити правду, то питання, пропагандисти вони чи ні, не виникатиме", — вважає Корнієнко, радячи журналістам в деяких випадках не давати оцінку замість подачі фактів.

Він також вважає, що "акцентування уваги на сумочках без інформації про відкриті лікарні в той же день" — такі речі також є пропагандою.

Повне інтерв’ю з главою "Слуги народу" читайте за посиланням.

Раніше Корнієнко розповідав про те, що будуть змушені зробити члени РНБО після спілкування з олігархами.

Теги:
#Пропаганда #Інформаційна війна #Російська пропаганда #Слуга народу #Олександр Корнієнко
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