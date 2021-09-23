У Зеленського вважають, що члени РНБО будуть самі звітувати і карати себе за спілкування з олігархами

Корнієнко розповів, що будуть змушені зробити члени РНБО після спілкування з олігархами

Уже на цьому пленарному тижні нардепи зможуть голосувати за проект гучного закону про олігархів, визначати яких будуть члени РНБО. Останні можуть зіткнутися з конфліктом інтересів при спілкуванні з тією чи іншою особою, що підпадає під силу нового закону, і будуть змушені доповідати самі на себе.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Говорячи про "запобіжники" на випадок можливого конфлікту, нардеп нагадує про антикорупційне законодавство про конфлікт інтересів.

"У нас з конфліктом інтересів сидить половина чиновників. Хтось не може сам за себе голосувати і голосує, хтось приймає рішення, які стосуються його та про це не заявляють, — розповідає Корнієнко. — Якщо в даному випадку окремі члени РНБО будуть бачити у себе конфлікт інтересів, вони про це заявлять".

Нардеп переконаний, що закон повинні виконувати всі, і при конфлікті інтересів — заявляти про це.

"Тому ми будемо по закону заявляти, хто буде мати такі контакти. Відносно цих байок про те, що Петро Олексійович (Порошенко — ред.) кожен день з нами вітається, і це буде привід про це заявляти, то, по-перше, ще ніхто не визнав його олігархом, а, по-друге, я думаю, що закон на цей рахунок повинен поставити запобіжник. Такі правки ми бачили", — говорить Корнієнко.

Повне інтерв’ю з главою "Слуги народу" читайте за посиланням.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 липня підтримала в першому читанні законопроект №5599, який в ЗМІ прозвали "законом про олігархів". За ініційований президентом законопроект проголосували 275 нардепів (при 226 мінімально необхідних голосах), однак спікер Дмитро Разумков відправив його на спецекспертизу, що при звичайному голосуванні загальмувало б прийняття закону на кілька місяців.