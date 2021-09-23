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У Зеленського придумали, як протягнути через Раду гучний закон про олігархів

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Закон Зеленського спрямований проти українських олігархів Новина оновлена 23 вересня 2021, 10:31
Закон Зеленського спрямований проти українських олігархів

Нардепи зможуть проголосувати за закон про олігархів по-новому: не за правками, а за статтями

Незважаючи на те, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроект №5599 про олігархів на юридичну експертизу до Венеціанської комісії, тим самим поставивши на паузу реформу президента Володимира Зеленського, в його команді придумали, як прискорити прийняття гучного закону.

Про те, що нардепам найближчим часом запропонують голосувати за нього не по правок, а постатейно, розповів в інтерв’ю "Телеграфу" голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, законопроект №5599 про олігархів розглянуть знову вже на цьому пленарному тижні.

"На непростій, але результативній Погоджувальній раді ми включили його до порядку денного поточного тижня. Його і законопроект 5600. І ми хочемо, щоб він голосувався не по правкам, а постатейно. Є такий механізм Регламенту, передбачений його 119-ю статтею. Будемо ініціювати в залі такий механізм", — говорить Корнієнко.

Нардеп пояснює, що вони не хочуть затягувати з прийняттям цього закону, так як пройшло чимало часу з моменту його появи, обговорення і внесення.

"Уже півроку триває ця вся ситуація. Ми ж не можемо займатися цим три роки. Тим більше, коли наші опоненти — не прості хлопці-ФОПи, а люди з величезними ресурсами. Кожен день зволікання — це статті, телеефіри, відправки в Венеціанку, спроби попросити депутатів "захворіти", — пояснює глава "Слуги народу".

Повне інтерв’ю з ним читайте за посиланням.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 липня підтримала в першому читанні законопроект №5599, який в ЗМІ прозвали "законом про олігархів". За ініційований президентом законопроект проголосували 275 нардепів (при 226 мінімально необхідних голосах), однак спікер Дмитро Разумков відправив його на спецекспертизу, що при звичайному голосуванні загальмувало б прийняття закону на кілька місяців.

Теги:
#Деолігархізація #Дмитро Разумков #Олександр Корнієнко #Закон про олігархів
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
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