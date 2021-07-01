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Рада сделала шаг к принятию "закона об олигархах"

Рада сделала шаг к принятию "закона об олигархах"
18:31 Сегодня Телеграф

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов".

Как передает корреспондент "Телеграфа", на внеочередном заседании Рады в четверг, 30 июля, за инициированный президентом законопроект проголосовали 275 нардепов (при 226 минимально необходимых голосах).

Согласно проекту закона, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые 3 из 4 условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около 2,25 млрд грн или 83 млн).

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СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему.

Включенным в реестр лицам будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Кроме того, официально признанные олигархи будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".

Решение об исключении из реестра олигархов будет также приниматься СНБО в случае установления факта отсутствия у таких лиц не менее двух из четырех признаков олигарха.

При этом, признак влияния на СМИ не будет считаться отсутствующим, если статус бенефициара перешел от олигарха к связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией.

Законопроект предусматривает также, что публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позже чем на следующий день должен заполнить декларацию о контактах.

Согласно документу, контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн. При этом олигархи и их представители обязаны перед началом встречи или беседы сообщать публичным служащим о факте включения в реестр сведений о себе.

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Согласно законопроекту, нарушение обязанности представления декларации о контактах является основанием для привлечения лица к политической или дисциплинарной ответственности.

В случае принятия закона в том виде, в каком он принят в первом чтении, его действие будет ограничено 10 годами.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Законопроект, Олигархи, Первое чтение.
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