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Все уже договорено: как Рада собирается расширять полномочия Зеленского и контролировать олигархов

Все уже договорено: как Рада собирается расширять полномочия Зеленского и контролировать олигархов
20:26 Сегодня Телеграф

Верховная рада в четверг на внеочередном заседании, которое созвал президент Владимир Зеленский,  собирается рассмотреть законопроект №5599 о деолигархизации. Несмотря на ряд замечаний, как со стороны других фракций, так и со стороны юристов парламента, в провластной фракции «Слуга народа» рассчитывают проголосовать документ в первом чтении. Кто даст голоса, и какие могут быть правки – читайте в тексте «Телеграфа».

Законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни "олигархов" внесли на рассмотрение парламента еще 2 июня. Инициатор – Владимир Зеленский, хотя основных авторов, по словам собеседников «Телеграфа» два: первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук и заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Главных пунктов в десятистраничном документе несколько: определение олигарха – это человек, который участвует в политической жизни, имеет влияние на СМИ (в том числе, онлайн-СМИ), я
вляется субъектом монополий, стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов. В случае соответствия этим критериям и попадания в реестр олигархов, бизнесмену будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Также чиновники должны будут декларировать свои встречи с олигархами, как и сами олигархи – подавать декларации в НАБУ. Решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны, на его сайте также будет размещен реестр олигархов.

Кроме этого законопроекта, в «Слуге народа» также анонсировали ряд других документов по деолигархизации, в частности, нардеп Даниил Гетманцев в интервью «Телеграфу» анонсировал законопроект о лоббизме.
Документ об олигархах вызвал много негатива, и не только от оппозиции, но и от юристов главного экспертно-технического управления ВРУ. В частности, юристы Рады настаивают, что некоторые положения законопроекта не соответствуют Конституции и дают президенту такие полномочия, которые не дает ему ни одна статья Основного закона. Также юристы подвергли критике и полномочия, которые получает СНБО. «Этот орган не может наделяться полномочиями, которыми сам президент Украины не наделен». Незадолго до этого вывода юристов спикер ВРУ Дмитрий Разумков, у которого сейчас достаточно непростые отношения с Офисом президента, предлагал создать отдельный орган, который бы занимался реестром олигархов.

Дмитрий Разумков

Все фракции оппозиции также высказали ряд своих замечаний, и пообещали, что не будут поддерживать документ.

«Юристы дали вывод, что это не конституционные полномочия для СНБО, и ограничения для определенных людей после того, как их захотят назвать олигархом. Это просто один инструментов преследования оппозиции, без какого либо подтверждения. При этом, не давая гражданам Украины себя защитить»,- комментирует «Телеграфу» нардеп от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Павленко.

«В четверг у нас будет заседание фракции, где мы выработаем нашу позицию, но то, что я вижу по настроениям своих коллег, с большой вероятностью мы не поддержим документ, мы подали свои альтернативные законопроекты», - рассказал «Телеграфу» глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

В «ЕС» после публикации текста документа заявили, что он разработан исключительно с целью давления на Петра Порошенко, который владеет медиа активами и имеет влияние на политическую жизнь, и разработали в партии свой альтернативный законопроект.

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В «Батькивщине» также не собираются поддерживать идею президента. 

«Тот документ, который предложил президент, только определяет, кто может называться олигархом, но не борется напрямую с олигархией. Батькивщина зарегистрировала свой законопроект, который как раз борется с олигархией. Необходимо создать определённые условия, чтобы люди не становились олигархами. Не так, как предлагает законопроект Зеленского: определять кто «правильный» бизнесмен, а кто олигарх, а предметно изменить законодательство, в частности, антимонопольное. Кроме того, нам важно вернуть уже украденное из офшоров, мы подали антиофшорные законопроекты, которые власть сейчас просто не хочет принимать»,- прокомментировал «Телеграфу» заместитель главы партии «Батькивщина» Вадим Ивченко.

Хотя в «Слуге народа» отвечают на это, что все подобные замечания – дискуссионные. «Про расширение полномочий президента в этом законе речь точно не идет, потому что есть консультационный статус СНБО, решения СНБО принимаются коллегиально и вводятся в действие президентом. Президент не имеет права не ввести его в действие, если за него проголосовало большинство. Я думаю, что мы примем его за основу в первом чтении и до второго чтения проблемные вопросы исправим», - прокомментировал «Телеграфу» нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Зеленский и СНБО

Представляя законопроект на комитете по вопросам национальной безопасности, министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что президент только вводит в действие то, что принимают на СНБО, что никак не расширяет полномочия главы государства. И пояснил, почему, по мнению авторов законопроекта, в процессе определения олигархов не задействован суд. «Потому что суд это не тот орган, который сейчас может объективно и быстро влиять на олигархов. Чтобы не бояться олигархов, орган, который принимает такие решения, не должен зависеть от олигархов», - прокомментировал министр, хотя на вопрос о борьбе с неугодными так и не смог ответить.

Правда, не под запись депутаты, как в пропрезидентской фракции, так и в других политических силах говорят, что, несмотря на критику, документ будет проголосован в первом чтении. «Примут силами «Слуги народа», «Доверия» и «За майбутне», у них договоренность уже есть, «Слуги» отдадут голоса, потому что законопроект президентский и нужен для пиара. Это же такая мощная тема для всех эфиров, кроме того, инициатива лично Зеленского, зачем кому-то потом проблемы. И я вам даже больше скажу: его примут и во втором чтении. «Слуги» под это 226 голосов точно соберут»,- прокомментировал «Телеграфу» не под запись один из внефракционных депутатов.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Верховная Рада, Санкции, СНБО, Олигархи, Владимир Зеленский, Андрей Смирнов, Деолигархизация, Руслан Стефанчук.
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