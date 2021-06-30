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Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить
Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить
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Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить

Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить
07:00 Сегодня Телеграф

Еще будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский в своей избирательной программе обещал, что собирается идти только на один президентский срок. Но за два года у власти нынешний глава государства, кажется, изменил свое мнение, что "Телеграфу" подтверждает и близкое окружение Зеленского, и опрошенные эксперты.

Хотя есть среди приближенных к президенту человек, который очень не хочет его похода на второй срок. Подробнее – в нашем материале.

Зеленский – президент. Кто против?

"Сразу хочу заверить – иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", – так звучал еще кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский.

"У меня нет ни одного конкурента среди политиков на будущих президентских выборах. Мои главные "соперники" – это бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура", – так прозвучал уже президент Владимир Зеленский в недавнем интервью телеканалу "1+1", которое некоторые назвали программным.

Еще год назад, на своей пресс-конференции, Зеленский признавал, что ему не хватит одной каденции, чтобы реализовать все свои предвыборные обещания, но сказал, что о втором сроке подумает позже.

Но, как говорят собеседники "Телеграфа" в окружении президента, Зеленский уже давно обдумывает поход на второй срок, и его близкие члены команды его в этом поддерживают. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

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"Есть лишь один человек, который сейчас против его второй каденции, но к чьему мнению он прислушивается. Этот человек не из ОП, это жена президента – Елена Зеленская. Она была против первого срока и она не хочет второго, но решение все равно за Зеленским", – комментирует собеседник в окружении президента.

Близкие к президенту собеседники акцентируют внимание, что многое будет зависеть от того, какой будет поддержка Зеленского в конце каденции.

"Пока такой вопрос не своевременный. Если к концу каденции будет поддержка народа, которой хватит для победы... и много других "если", то да, это допустимо", – ответил на вопрос о втором сроке один из близких соратников Зеленского.

Кличко как раздражитель Зеленского

Единственным конкурентом в следующие три года могут быть скорее не старые политики, а "черные лебеди" – то есть события, которые могут произойти внезапно.

"Скандал, эскалация или какая-то утечка информации могут произвести к обвалу рейтинга. Команда, конечно, пытается это отслеживать. Но никто не застрахован от международного фактора или внешней угрозы. Не стоит забывать и про ковид, который может внести свои коррективы. И второе – Зеленский будет отслеживать рейтинги, и наибольшая сатисфакция произойдет, когда будут аплодировать. Если аплодировать перестанут, то не уверен, что он захочет играться в избирательную кампанию", – комментирует политический эксперт Николай Давыдюк.

И действительно, в Офисе президента и публично, и не публично признают, что Владимир Зеленский часто интересуется социологией, и касательно отношения к себе и касательно решений, принимаемых его командой. Ранее в интервью "Телеграфу" советник главы ОП Михаил Подоляк рассказывал, что Зеленский действительно следит за личным рейтингом.

"Президент в этом плане работает в американской стилистике. У американцев принято смотреть, как общество воспринимает конкретное принятое решение. Президент по личному рейтингу тоже смотрит, как общество воспринимает ту или иную инициативу. Следит за этим", – комментировал Подоляк.

По последним опросам, проведенным "Центром Разумкова", рейтинг Зеленского сейчас – 32,4%, у находящемся на втором месте Петра Порошенко почти вдвое меньше – 17,2% поддержки, на третьем месте Юрий Бойко с 13% поддержки. Но с пятым президентом нынешняя власть ведет перманентную войну, постоянно упоминая его в интервью, речах и эфирах. В том числе, в последнем интервью на 1+1, где Зеленский заявил, что кум Путина Виктор Медведчук совместно с Петром Порошенко зарабатывали на войне, и что никто из них не хотел ее завершения. А также, что Порошенко "до сих пор не может осознать, что он уже не является кем-то в политике".

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Кроме того, в окружении президента говорят, что пленки с голосом, похожим на Медведчука – это не последнее, что есть у правоохранителей, намекая, что где-то на записях может быть и голос Порошенко. При этом, говорят, что цель таких упоминаний – максимально маргинализировать предыдущего президента, чтобы не дать ему выйти из его и без того узкой электоральной ниши.

А пока у Зеленского начали войну с еще одним политиком – Виталием Кличко, которого глава государства также не преминул вспомнить в интервью 1+1. Гарант упрекнул столичного мэра в том, что тот решил начать президентскую кампанию, забыв о непосредственных обязанностях. Хотя непублично в команде президента говорят, что дело, прежде всего в коррупционной деятельности некоторых членов его команды, однако не отрицают и того, что излишняя самостоятельность и политическая активность Кличко также раздражает самого президента. В том числе поэтому в ОП решили создать Конгресс местных властей, не пригласив туда Кличко, который возглавляет Ассоциацию городов Украины.

Известно, что один из заместителей главы ОП Кирилл Тимошенко занимается поиском кандидата на замену Кличко в должности главы Киевской городской государственной администрации. Правда, сейчас этот процесс застопорился, ведь, как уже писал "Телеграф", в Зе-команде нет ярких кандидатов.

 Фактор Разумкова

Ведут подковерную игру в ОП и со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который и сам уже давно дистанцируется от президента и критикует многие его решения. Также председатель парламента имеет свое лобби среди олигархов и немалую группу поддержки среди членов разных фракций, что не может радовать Банковую. Но попытки сменить Разумкова на близкого к президенту первого вице-спикера Руслана Стефанчука пока отложили. Во многом как раз благодаря парламентскому лобби Разумкова.

"Я думаю, что поход на второй срок был обозначен еще раньше, причем не самим Зеленским, а Андреем Богданом и это пряталось во фразе "я 100% иду на один срок". И уже тогда можно было считать, что Зеленский как минимум захочет побить рекорд Леонида Кучмы и пройти две каденции. Сейчас он в выгодной роли потому, что в качестве оппозиции у него старые политики, которых он уже побеждал – Порошенко, Тимошенко, Бойко. Он не запускает в оппозиционную нишу молодых политиков, которые могли бы быть ему конкурентами, и он пытается отыгрывать роль единственного нового против всех старых. И это дает ему возможность сохранять высокий уровень доверия, что дает возможность планировать вторую кампанию", – считает Николай Давыдюк.

Пока в ОП нацелены на очередные выборы, будучи уверенными, что за несколько лет ни одного серьезного конкурента у Зеленского среди политиков не появится, поэтому необходимости в досрочных выборах нет. Правда, эксперты в ответ напоминают: Зеленский зашел в политику не по правилам, поэтому в ближайшем будущем все может измениться.

"Прогнозировать, что выборы произойдут в срок, было бы романтично, потому что все его ходы – не линейные. И следует акцентировать внимание, что пока все готовятся к традиционной кампании, Зеленский буде пытаться перевернуть правила и сыграть по-новому", – считает Давыдюк.

Остается сделать вывод, что Зеленский не готов исполнять свои предвыборные обещания и уже сейчас готовится ко второму сроку.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Все по теме:

Виталий Кличко, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Офис Президента, Михаил Подоляк.
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