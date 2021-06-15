Будем атаковать: как в команде Порошенко реагируют на пленки Бигуса и критику со стороны Зеленского

Последние месяцы оказались непростыми для пятого президента Петра Порошенко и его политической партии «Европейская солидарность»: программа Bihus.info опубликовала четыре серии расследований с прослушкой нардепа и кума Владимира Путина – Виктора Медведчука, в которых он, судя по описанию, говорит в том числе о предыдущем главе государства. Кроме того, люди из команды Владимира Зеленского неоднократно критикуют Порошенко, и этот конфликт между двумя политсилами длится еще со времен избирательной президентской кампании 2019 года. В лагере пятого президента говорят, что не собираются обороняться и готовятся атаковать Зеленского, а социологи заявляют, что негативно на рейтинге Порошенко эти скандалы не скажутся. Подробнее – в нашем материале.

Конфликт Порошенко-Зеленский сформировался еще во время президентской избирательной кампании, когда стало ясно, что лидеры «Европейской солидарности» и «Слуги народа» - два основных кандидата на пост главы государства. Тогда два штаба, не гнушаясь никаких методов, откровенно «мочили» друг друга, и через своих спикеров, и на дебатах на стадионе, когда Зеленский обещал стать приговором для своего оппонента. Конфликт этот продолжился и после инаугурации Зеленского. В команде последнего в разговорах не под запись постоянно посмеиваются над тем, что Порошенко до сих пор считает себя президентом и везде это демонстрирует, а у Порошенко называют Зеленского приговором для страны, упрекая в некомпетентности.

Новый виток в этой истории случился после того, как Офис президента обнародовал законопроект об олигархах, который в «ЕС» назвали законом против Порошенко и после того, как программа расследований Дениса Бигуса начала публиковать отрывки прослушки из разговоров Виктора Медведчука с якобы различными топ-чиновниками из России, вроде бывшего министра энергетики Александра Новака или замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака. На пленках упоминалась и фамилия Порошенко. В частности, на записях идет речь о том, как Медведчук получил украинскую часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», также, переговоры по газу и электроэнергии. В последней части записей, которые были обнародованы, идет речь об участии Медведчука в обмене пленными - участии минимальном, несмотря на то, что ранее Петр Порошенко называл Медведчука чуть ли не главным переговорщиком по этому вопросу с Кремлем. После публикации пленок, в рядах поклонников Порошенко в целом восприняли эти записи негативно, а сам Порошенко в интервью телеканалу «Прямий», который ему же и принадлежит, назвал программу приемом нейро-лингвистического программирования, а не журналистикой.

«Главный вопрос, который звучит у нас в партии: а где же записи при участии Медведчука и самого Порошенко. Пока их нет, можно фантазировать о чем угодно», - комментирует в разговоре с «Телеграфом» один из депутатов партии «ЕС». Хотя, в Офисе президента также не под запись, намекают на то, что это еще не конец записей и новые будут ближе к осени.

«Мы ожидаем, что записи с голосом Порошенко просто дорисуют, технологии позволяют, некоторые сигналы нам это подтверждают. Но мы знаем, что с этим делать. Если народ хочет знать, как все было на самом деле, то Порошенко об этом расскажет», - добавляет другой собеседник в партии «ЕС» на условиях анонимности.

В партии Порошенко говорят, что защищаться они не собираются, а наоборот, будут атаковать.

«Настроение у нас боевое, во-первых, Медведчук и все что с ним связано, нашим избирателям не заходит. Плюс у нас большая международная поддержка, на фоне Зе к Порошенко относятся как ко взрослому дипломату и политику», - продолжает собеседник.

По словам депутатов «ЕС», никто из партии выходить не собирается, и эту информацию распространяют в лагере Зеленского.

«Единственное, что они смогли сделать – это запустить свою ботоферму, которая начала писать, что партийцам должно быть стыдно, и они должны массово уходить от Пороха, ну и что? Никто не побежал, хотя к депутатам приходили с разными предложениями, чтобы они раскритиковали Порошенко, возмутились, вышли из партии, деньги предлагали, но результатов ноль», - комментирует источник.

В команде Зеленского используют любую возможность, чтобы задеть Порошенко, во-первых, там рассчитывают, что после принятого законопроекта об олигархах Порошенко попадет в этот реестр, во-вторых, что пленки все-таки дадут эффект и скажутся на рейтингах, но в долгосрочной перспективе.

"У Зеленского к Порошенко личная неприязнь, там даже дело не столько в том, что они по-прежнему в социологических опросах идут рядом (согласно последнему опросу, опубликованному КМИС, Зеленского поддержало бы 30,6% респондентов, Порошенко – 17.4%,- ред.), а сколько в человеческом отношении президента. Порошенко действительно неоднократно хотел встретиться с Зеленским, но он отказывался, единственное, что ему удалось – это подойти к нему в Раде и протянуть руку для рукопожатия, тогда это фото всех облетело", - комментирует не под запись собеседник из окружения президента.

А вот, по мнению социологов, на рейтинг Порошенко мало что может сейчас повлиять.

«Пленки точно будут иметь влияние, но избиратель Порошенко – достаточной стойкий, и Порошенко все время сужая свое электоральное поле к националистическим и патриотическим идеям, сделал это поле небольшим, но очень крепким. Кроме того, избирателю Порошенко некуда идти. Например, избиратель Зеленского, если разочаруется, может уйти к ОПЗЖ, к Юлии Тимошенко, к новым политическим силам, это очень разношерстный электорат. А вот у Петра Порошенко избиратель достаточно однозначный. Поэтому альтернативы этому политику на этом электоральном фланге просто нет. Поэтому катастрофы для него не произойдет, хотя снижение и будет, и по доверию, и по отношению к политической силе, но обвала ждать не стоит. А вот через год-два, на выборах это может сказаться»,- прокомментировал «Телеграфу» директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Также, по словам Антиповича, в результате медийных атак команды Зеленского, перехода избирателя Порошенко к ним не будет.

«Таких перетоков за эти два года мы не зафиксировали, хотя кто-то на это надеялся. Но санкции против Медведчука, против каналов, сделали свое дело и избиратели Порошенко начали лучше относиться к Зеленскому. А вот учитывая пленки, все остальные избиратели начнут относиться хуже к Порошенко. Такой тренд я ожидаю фиксировать в будущем»,- заключил Антипович.