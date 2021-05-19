Советник Ермака резко высказался в адрес Порошенко: "У него до сих пор второй тур выборов"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в силу особенностей своего характера не приемлет компромиссов и выстраивает свою политическую карьеру на негативном типе конкуренции.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, "предыдущий президент в силу своей психологической особенности, мог построить любую избирательную кампанию только на негативном, компроматном типе конкуренции".

Подоляк выразил убеждение, что Порошенко вошел в должность президента в 2014 году "случайным образом на волне трагедии", поскольку ему тогда повезло"оказаться в нужное время в нужном месте, не более того".

Вместе с тем, считает советник главы ОП Андрея Ермака, президентская кампания 2019 года "показала его реальную сущность".

"Его реальная сущность очень простая – конфликт, компромат, негативизация, образ врага и он из этой концепции до сих пор не вышел. Он и сейчас продолжает вести свой второй тур, когда он всех пытается умножить на ноль", - сказал Подоляк.

Более того, считает он, Порошенко привел бы к множественному расколу Украины по той причине, что "он не приемлет ничего компромиссного".

Полный текст интервью советника ОП Михаила Подоляка "Телеграфу" читайте по ссылке: "Михаил Подоляк: "Слуга народа" должна была выдавить ультра-сторонников Порошенко и Медведчука в маргинальную нишу"