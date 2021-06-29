"Слугу народа" созовут на заседание фракции из-за олигархов: источник раскрыл детали

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание в среду вечером, 30 июня, для обсуждения законопроекта 5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов".

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в партии.

"На повестке дня пока один вопрос - олигархи, так как законопроект планируют голосовать в четверг, нужно обсудить позицию всей фракции",- комментирует собеседник.

На четверг президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады, на котором планируется рассмотреть, в частности и законопроект "Про предотвращение угрозам национальной безопасности, связанное с чрезмерным влиянием особ, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" и принятие его в первом чтении.

В среду также планируется рассмотрение законопроекта профильным комитетом по вопросам национальной безопасности.

Ранее соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин оценил, насколько эффективным будет закон Зеленского про олигархов в случае его принятия.

В то же время вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос в комментарии "Телеграфу" рассказал, что не так с законопроектом №5599 об олигархах.