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Реальная борьба или шоу для избирателей? Что может помешать деолигархизации в Украине

Реальная борьба или шоу для избирателей? Что может помешать деолигархизации в Украине
13:54 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский внес в среду, 2 июня, в Верховную Раду как неотложный законопроект №5599 об олигархах. А уже в четверг текст документа появился на сайте парламента. Своим мнением о том, насколько эффективен будет этот закон и проголосует ли за него Рада с "Телеграфом" поделился соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.

"Это больше политическая игра с целью нарастить поддержку простых украинцев, которая ни к чему не приведет с точки зрение изменения политического и бизнес-ландшафта в Украине, – уверен Анатолий Амелин. – Можно принимать сколько угодно законов с разными красивыми, яркими названиями. Но сохранение существующей судебной системы разбивает все возможные санкции и ограничения, которые этими законами будут предусмотрены".

Поэтому, подчеркивает эксперт, ключевая задача в рамках реальной деолигархизации – справедливое правосудие, которое позволит эффективно работать и Антимонопольному комитету, и правоохранительным органам.

"Самое главное – это замотивирует олигархов перестать тратить деньги на партии и телеканалы, потому что у них появится реальная защита в виде справедливых судов. А сегодня, в отсутствие таких судов, телеканалы и партии являются нужным олигархам инструментом, – поясняет Анатолий Амелин. – Исходя из этого, я не считаю, что принятие этого закона, несмотря на звучное название, даст эффект. И через год это можно будет проверить фактажом. При этом думаю, что закон всё же примут. Потому что это борьба за электоральную поддержку. Но это больше шоу, которое хотят показывать избирателям. Результата же никакого не будет".

Отметим, что 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине.

В сети активно обсуждают законопроект Зеленского об олигархах, сравнивая президента Украины с ранним Путиным.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Владимир Зеленский, Офис Президента, Закон об олигархах.
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