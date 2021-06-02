"Попытка повторить раннего Путина": в сети обсуждают законопроект Зеленского об олигархах

Внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об олигархах, вызвал настоящий фурор в сети.

Свои мнением на этот счет пользователи поделились в соцсетях.

В частности, журналистка Алена Яхно со ссылкой на инсайдеров, рассказала, что в законопроекте заложена норма о том, что "государство признает олигарха "олигархом" по решению... СНБО".

"И чтоб совсем вас добить. Этот законопроект будет рассматривать комитет Марьяны Безуглой", - добавила она на своей странице в Facebook.

Нардеп Владимир Ариев назвал законопроект "законом шариковых и швондеров против профессоров преображенских".

"На самом деле, вижу попытку повторить раннего Путина, заменивший старых олигархов новыми. Закончится поздним Януковичем", - отметил он.

Блогер Алексей Голобуцкий считает, что интригу с текстом документа, которого нет до сих пор, будут держать до последнего.

"В момент рассмотрения, в таком случае, вообще будут "тараканьи бега" олигархов и их посыльных. Интересно, кто перебьет все ставки в последний момент?" - задается риторическим вопросом он.

Нашлись и те, кто открыто посмеялся над инициативой Зеленского.

"Смешнее закона про олигархов только то, что рассматривать его поручено комитету Марьяны Безуглой...)))" - написал бывший "слуга" Александр Дубинский.

"А туда он сам себя не вписал?", "Володимир Олександрович, увімкніть Голобородько. Вся країна чекає", "Очередная популистическая х**ня", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил СНБО, совместно с Офисом президента и АМКУ разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".