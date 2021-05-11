Данилов подсчитал олигархов в Украине

Учитывая намерение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после введения санкций против контрабандистов, заняться олигархами, секретарь Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине.

Это число он озвучил во время форума "Украина 30. Безопасность".

Как отметил Данилов, "в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО". В то же время, он не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО инициировал разработку законопроекта в отношении олигархов дабы запустить процесс деолихархизации в Украине.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Офиса президента Андрей Ермак дал определение понятию "олигархи" и назвал их фамилии.