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Данилов подсчитал олигархов в Украине

Данилов подсчитал олигархов в Украине
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф

Учитывая намерение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после введения санкций против контрабандистов, заняться олигархами, секретарь Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине.

Это число он озвучил во время форума "Украина 30. Безопасность".

Как отметил Данилов, "в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО". В то же время, он не уточнил, о ком идет речь.

Зеленский засомневался в планах Путина по вторжению в Украину

Напомним, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО инициировал разработку законопроекта в отношении олигархов дабы запустить процесс деолихархизации в Украине.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Офиса президента Андрей Ермак дал определение понятию "олигархи" и назвал их фамилии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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СНБО, Олигархи, Алексей Данилов, Украина 30.
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