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"Конфлікт вийшов назовні": як українці відреагували на суперечку Разумкова і Арахамії у Шустера

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Разумков Новина оновлена 18 вересня 2021, 13:51
Дмитро Разумков

Українці не зрозуміли чому Разумков зайняв таку позицію в законі про деолігархізацію.

На перепалку глави фракції "Слуга народу" в парламенті Давида Арахамія і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова вже відреагували в соцмережах.

Про вихід конфлікту назовні і те, що прикритися фразою про "нормальні робочі відносини" більше не вийде, написав журналіст Юрій Смирнов.

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Також відреагувала телеведуча політичних ток-шоу і письменниця Наталя Влащенко. Вона зазначила, що спікерам "пороблено".

Причиною публічного обміну багатозначними фразами став "закон про олігархів", який готуються прийняти у Верховній Раді.

Позиція Разумкова виявилася незрозуміла простим громадянам України, які дивилися шоу. Вони звинуватили спікера в тому, що він "заївся", "продався" олігархам і не виконує свої "зобов’язання" перед фракцією "Слуга народу".

Відзначимо, що сам Разумков ще під час ефіру озвучив, що не допустить безладу в парламенті.

Раніше "Телеграф" писав про те, яку роль Дмитро Разумков зіграв в тому, що законопроєкт про деолігархізацію не був прийнятий максимально швидко, і після першого читання відправився до Венеціанської комісії.

Теги:
#Олігархи #Деолігархізація #Дмитро Разумков #Давид Арахамія
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