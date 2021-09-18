"Конфликт вышел наружу": как украинцы отреагировали на спор Разумкова и Арахамии у Шустера
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Украинцы не поняли почему Разумков занял такую позицию в законе про деолигархизацию.
На перепалку главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже отреагировали в соцсетях.
Про выход конфликта наружу и то, что прикрыться фразой про "нормальные рабочие отношения" больше не получится, написал журналист Юрий Смирнов.
Также отреагировала телеведущая политических ток-шоу и писатель Наталья Влащенко. Она отметила, что спикерам "пороблено".
Причиной публичного обмена колкостями стал "закон об олигархах", который готовятся принять в Верховной Раде.
Позиция Разумкова оказалась непонятна простым гражданам Украины, которые смотрели шоу. Они обвинили спикера в том, что он "зажрался", "продался" олигархам и не выполняет свои "обязательства" перед фракцией "Слуга народа".
Отметим, что сам Разумков еще во время эфира озвучил, что не допустит неразберихи в парламенте.
Ранее "Телеграф" писал о том, какую роль Дмитрий Разумков сыграл в том, что законопроект об деолигархизации не был принят максимально быстро, и после первого чтения отправился в Венецианскую комиссию.
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