"Конфликт вышел наружу": как украинцы отреагировали на спор Разумкова и Арахамии у Шустера

Украинцы не поняли почему Разумков занял такую позицию в законе про деолигархизацию.

На перепалку главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже отреагировали в соцсетях.

Про выход конфликта наружу и то, что прикрыться фразой про "нормальные рабочие отношения" больше не получится, написал журналист Юрий Смирнов.

Юрий Смирнов про конфликт в шоу Савика Шустера

Также отреагировала телеведущая политических ток-шоу и писатель Наталья Влащенко. Она отметила, что спикерам "пороблено".

Причиной публичного обмена колкостями стал "закон об олигархах", который готовятся принять в Верховной Раде.

Позиция Разумкова оказалась непонятна простым гражданам Украины, которые смотрели шоу. Они обвинили спикера в том, что он "зажрался", "продался" олигархам и не выполняет свои "обязательства" перед фракцией "Слуга народа".

Отметим, что сам Разумков еще во время эфира озвучил, что не допустит неразберихи в парламенте.

Ранее "Телеграф" писал о том, какую роль Дмитрий Разумков сыграл в том, что законопроект об деолигархизации не был принят максимально быстро, и после первого чтения отправился в Венецианскую комиссию.