Укр

Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Обмен репликами произошел 17 сентября Новость обновлена 17 сентября 2021, 22:50
Обмен репликами произошел 17 сентября

Речь шла про возможности монобольшинства в Раде.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" между главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией и спикером ВР Дмитрием Разумковым произошла перпалка. Разумков включался онлайн, поскольку находится на больничном.

Трансляция ведется на Ютуб-канале проекта.

Глава ВР отметил, что не боится отставки и знает про то, что процедура проста. Также он отметил. что давлением другие могли бы назвать смену охраны, но его это не беспокоит. По словам Разумкова он не допускал "беспредела" в парламенте и не допустит впредь.

На это Арахамия напомнил ему, что спикера не выбирают, а делегируют монобольшинством и у фракции достаточно голосов, чтобы усадить в кресло кого угодно.

Напомним, у главы ВР Разумкова и президента Украины Владимира Зеленского, к партии которого принадлежит крупнейшая фракция "Слуга народа" в Раде, конфликт, в частности из-за закона по олигархам. По некоторым источникам Зеленский и Разумков даже прекратили общение.

Накануне эфира Шустера Арахамия побывал на стадионе, где смотрел футбольный матч "Динамо-Бенефика" вместе с другими влиятельными людьми Украины, среди них и Игорь Коломойский у которого есть своя группа в парламенте.

Разговор между Коломойским и Арахамией на стадионе
Разговор между Коломойским и Арахамией на стадионе

Арахамия утверждает, что они пошутили про закон об олигархах и не говорили про отставку Разумкова. Журналист Михаил Ткач, в свою очередь, сообщает, что согласно информации из двух его источников, Арахамия договаривался за голоса про отставку Разумкова.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты оценили шанс Разумкова потерять кресло из-за конфликта с президентом.

Теги:
#Верховная Рада #Владимир Зеленский #Дмитрий Разумков #Давид Арахамия
Обмен репликами произошел 17 сентября
Украина
Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку
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