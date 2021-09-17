Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку

Речь шла про возможности монобольшинства в Раде.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" между главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией и спикером ВР Дмитрием Разумковым произошла перпалка. Разумков включался онлайн, поскольку находится на больничном.

Трансляция ведется на Ютуб-канале проекта.

Глава ВР отметил, что не боится отставки и знает про то, что процедура проста. Также он отметил. что давлением другие могли бы назвать смену охраны, но его это не беспокоит. По словам Разумкова он не допускал "беспредела" в парламенте и не допустит впредь.

На это Арахамия напомнил ему, что спикера не выбирают, а делегируют монобольшинством и у фракции достаточно голосов, чтобы усадить в кресло кого угодно.

Напомним, у главы ВР Разумкова и президента Украины Владимира Зеленского, к партии которого принадлежит крупнейшая фракция "Слуга народа" в Раде, конфликт, в частности из-за закона по олигархам. По некоторым источникам Зеленский и Разумков даже прекратили общение.

Накануне эфира Шустера Арахамия побывал на стадионе, где смотрел футбольный матч "Динамо-Бенефика" вместе с другими влиятельными людьми Украины, среди них и Игорь Коломойский у которого есть своя группа в парламенте.

Разговор между Коломойским и Арахамией на стадионе

Арахамия утверждает, что они пошутили про закон об олигархах и не говорили про отставку Разумкова. Журналист Михаил Ткач, в свою очередь, сообщает, что согласно информации из двух его источников, Арахамия договаривался за голоса про отставку Разумкова.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты оценили шанс Разумкова потерять кресло из-за конфликта с президентом.