Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков

Быстрой «деолигархизации», как того хотел президент, уже не получится

Верховная Рада уже через несколько недель сможет вернуться к рассмотрению нашумевшего законопроекта о деолигархизации. Он, напомним, был принят в первом чтении еще в середине лета, а на днях спикер Верховной рады Дмитрий Разумков по просьбе несколько парламентских фракций и уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой направил документ на проверку в Венецианскую комиссию. В президентской фракции считают, что это не станет преградой к рассмотрению документа в зале и принятию необходимых поправок. Подробнее о ситуации в материале «Телеграфа».

Кто же такие олигархи?

1 июля парламент принял законопроект о деолигархизации в первом чтении. На 13 страницах документа, разработанного в Офисе президента, совместно с Минюстом и вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком, предлагалось, чтобы Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) определял, кто в Украине является олигархом и вести реестр таких лиц. Также, в документе дается определение о том, кто в Украине является олигархом. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что подробный перечень лиц будет предоставлен уже после принятия документа.

В Офисе президента достаточно громко заявляли о начале выстраивания новых правил борьбы с олигархами. В интервью «Телеграфу» советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что будет презентована концепция системной работы по олигархам, однако за несколько месяцев этого так и не произошло. Как и закрылась программа Юлии Мендель «Большая деолигархизация», которая одним сезоном выходила на канале Рината Ахметова "Украина 24". Как говорится в заявлении канала, после уже упомянутого письма Людмилы Денисовой, в котором она говорит о неконституционности законопроекта об олигархах, у программы исчез предмет рассмотрения, так как деолигархизация в Украине «выглядит завершенной».

Кто будет решать — олигарх ты или нет?

Однако в Верховной Раде так не считают, и ко второму чтению к документу подали 1257 правок. В частности, предлагается изменить орган, который будет определять относится ли физическое лицо к числу олигархов, так как именно эта норма критиковалась больше всего. Особенно против выступал спикер парламента Дмитрий Разумков. Именно он предлагал, чтобы это делал не СНБО, так как там может быть конфликт интересов. Нардепы предлагают несколько вариантов того, как человека будут вносить в список олигархов. Это могут сделать:

- Кабмин по обращению СНБО, членов правительства или президента;

- ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, АМКУ;

- НАЗК по обращению АМКУ;

- Специально созданная комиссия при НАЗК;

- Комиссия с представителями международных организаций.

Также, правками предлагают отдать больше полномочий НАЗК и наложить дополнительные запреты на олигархов. По словам главы фракции «Голос» Ярослава Железняка, многие дополнения в законопроект касаются ужесточения контроля над СМИ, если там обнаружится олигархическое влияние.

Игра Разумкова

После того, как Людмила Денисова направила в Раду письмо в котором говорила о неконституционности законопроекта об олигархах и попросила отправить его на оценку в Венецинаскую комиссию, к ее просьбе присоединились также и парламентские фракции: «Голос», «Европейская солидарность», «ОПЗЖ» и «Батькивщина». Несмотря на просьбу главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии не отправлять законопроект в «Венецианку», спикер все-таки пошел на это, чтобы «снять все вопросы к документу», как он позже заявил на форуме YES.

Неофициально в «Слуге народа» прокомментировали «Телеграфу», что тем самым спикер продолжает противостояние с Офисом президента, а конкретно, с Владимиром Зеленским.

«У них с Зе сейчас жесточайший конфликт, они даже не разговаривают. Поэтому он не преминул воспользоваться возможностью и поломать планы ОП. Плюс к этому подключился Ринат Ахметов, который хочет «сбить» законопроект. Все это произошло не без его вмешательства. Он даже программу ("Большая деолигархизация". — Ред.) сказал закрыть, чтобы не подыгрывать в этом»,- прокомментировал не под запись один из нардепов.

Но в «Слуге народа» нашли выход из этой ситуации, чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта.

Как рассказала «Телеграфу» нардеп от «Слуги народа» и член комитета по нацбезопасности, который является профильным для рассмотрения этого документа, Ирина Верещук, комитет все равно примется за рассмотрение всех правок.

«Мы решили, как комитет, что начинаем рассмотрение правок. Безотносительно письма в Венецианскую комиссию. Мы должны сначала определиться с нашими внутренними вопросами, а потом уже смотреть на рекомендации внешних партнеров. Рассматривать в комитете уже на этой неделе, она как раз для работы в комитетах. Думаю, на это уйдет недели две», — прокомментировала она «Телеграфу».

О том, что необходимо принять законопроект во втором чтении, во время форума YES заявил и министр юстиции Денис Малюська, так как «документ после второго чтения сильно изменится, а комиссия не может это учесть».

В оппозиционных фракциях также считают, что рассмотрение в Венецианской комиссии не станет преградой для принятия документа.

«Практика, которая сложилась в этом созыве, когда они сначала принимают законы, а потом их исправляют, стала постоянной, поэтому я не думаю, что это остановит их попытки протянуть его через сессионный зал. Но мы настаиваем, что необходимы изменения в антимонопольное и антитрастовое законодательство где должны быть расширены полномочия Антимонопольного комитета по определению монопольного состояния на рынке, и далее определить, каким образом можно определить разделение этих монополий. Как это происходит, например, в соединенных Штатах», — прокомментировал «Телеграфу» заместить главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Однако не под запись, депутаты-"слуги" уверяют, что быстрой «деолигархизации», как того хотел президент, уже не получится, а это значит, что придется либо искать компромиссы, либо откладывать эту идею в долгий ящик.